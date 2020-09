Rijdende metro decor van talkshow: podcast over nachtleven en nachtnet

Makers vragen met live metro take-over aandacht voor het toekomstige nachtmetro naar Amsterdam Zuidoost



Op zaterdag 26 september is de Amsterdamse metro de geluidsstudio van een gloednieuwe podcast over het nachtleven in Amsterdam: van een kijkje in de club- en hiphopscene tot interviews met mensen onderweg naar hun nachtdienst in het AMC of op Schiphol. De ‘Metro Guerilla Podcast’ brengt – op het cadans van metrolijn 54 – live muziek, reportages en persoonlijke verhalen van Amsterdammers en praat met hen over het belang van de nachtmetro voor Amsterdam Zuidoost. Reizigers kunnen tijdens de rit live meeluisteren via silent-disco hoofdtelefoons.



Bereikbaarheid in de nacht



De mobiele podcast belicht in een live talkshow waarom het metro nachtnet veel zou betekenen voor de bewoners van stadsdeel Zuidoost en voor de stad Amsterdam, de zogenoemde 24-uurs metropool. In de raadsvergadering van 26 januari 2020 is besloten dat de metro ‘s nachts zal gaan rijden, maar wanneer de pilot wordt uitgevoerd is nog niet bekend. De podcastmakers vragen hier op een ludieke en informatieve wijze aandacht voor.



“De metro is de aorta van de stad. Maar soms snijdt de metro ook dwars door buurten en wijken heen, als een barrière. Die tegenstelling willen we verminderen door de metro niet alleen als een als vervoerder van mensen van het naar het centrum te zien, maar als gang van de ene huiskamer naar de andere. Door verhalen te vertellen van stop naar stop proberen we, net als de metro, mensen te ontsluiten en te vervoeren." - Elco van der Wilt, HOBU en 11 United



Op het ritme van de metro



De Metro Guerilla Podcast is een energieke pop-up podcast die meebeweegt op het ritme van de metro. De duur van een rit van Amsterdam Centraal naar Gein, het openen en sluiten van de deuren en de interactie met reizigers: alles heeft invloed op de show. Het concept en de regie is in handen van prijswinnend radio- en podcastmaker Jesper Buursink. Voor zijn podcast Virus Verhalen (Radio Doc voor NPO Radio 1) won hij dit jaar de Zilveren Reissmicrofoon.



“Het gaat fantastisch zijn om op het ritme van de metrolijn een podcast te maken. De haltes bepalen de flow van de gesprekken, de muziek en de reportages. We schieten in een korte tijd van 25 minuten tegelijk van Centraal Station door de Bijlmer naar Gein en langs een keur aan belangrijke personages voor het ‘nachtleven’ van Amsterdam. Het nachtleven is breder dan de muziekscene en heeft ook betrekking op iemand die nachtdiensten draait op Schiphol.” - Jesper Buursink, podcastmaker



Muziek en spoken word uit de Bijlmer



Te gast in de rijdende show zijn onder andere KC van SMIB, MC Lost van Soultrash, Afrolosjes, Yebo Game en DJ Joenes. Er zijn in de metro live optredens van opkomende muzikale talenten Amaria Kabba en Tisean Imane, van spoken word artiest Sydney Lowell en van hiphop artiest MC Lost.



Meeluisteren met silent-disco hoofdtelefoon



Wie graag de podcast opname live meemaakt, is om 16.00 welkom bij het pop-up park met het ‘Flying Grass Carpet’ voor station Bijlmer ArenA (Hoekenrodeplein). Gasten krijgen daar een symbolisch metrokaartje en een hoofdtelefoon, voordat ze op pad gaan met de podcastmakers. Toevallige passanten en reizigers kunnen meeluisteren. Achteraf is de Mobiele Omroep Bijlmer-podcast te beluisteren op alle reguliere podcastkanalen en via soundcloud.com/vingernl.



Mobiele Omroep Bijlmer, HOBU en 11 United



De Metro Guerilla Podcast wordt geproduceerd door MOB - Mobiele Omroep Bijlmer. MOB is een concept van creatieve studio Vinger.nl en radiomaker Jesper Buursink. De Metro Guerilla Podcast wordt mogelijk gemaakt door HOBU en 11 United. Zij zijn actief als aanjager in het gebied rondom Holendrecht en Bullewijk en in het ArenA-gebied en de Amsterdamse Poort. HOBU en 11 United wordt gevormd door WeTheCity, Pop-Up City, Vinger.nl en Luciano Latuny. Zij werken samen met lokale pioniers aan tijdelijke én duurzame initiatieven die bijdragen aan kwalitatieve, gemengde stadswijken. Meer informatie is te vinden op hobu.amsterdam en 11united.amsterdam.