9% Nederlanders bezorgd over cyberaanval/datalek tijdens thuiswerken

Nederlanders zijn wél erg beschermend over privédata en hoe deze wordt gebruikt



Hoofddorp, 21 juli 2020 – Slechts 9% van de Nederlanders maakt zich zorgen over een datalek of cyberaanval als ze thuiswerken, blijkt uit de Unisys Security Index™ van 2020. Deze resultaten zijn zorgwekkend, gezien de sterke toename van cyberaanvallen tijdens de covid-19 pandemie. Zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een vervijfvoudiging van het aantal cyberaanvallen gemeld.



Beschermend over eigen data



De jaarlijkse, wereldwijd getoetste veiligheidsbarometer laat zien dat Nederlanders wél erg beschermend zijn over hun privédata en niet willen dat een organisatie toegang heeft tot hun data (47%) of dat deze hun data verkoopt (47%). Het merendeel van de Nederlanders (58%) is wel bereid om privédata te delen met de politie als het om een noodgeval gaat. Tegelijkertijd zijn 52% van de Nederlanders bereid om hun data te delen als ze op deze manier versnelde toegang krijgen tot diensten, zoals de verstrekking van rijbewijzen of andere overheidsdocumenten.



Biometrie een grote no-go



Nederlanders zijn daarnaast ook niet happig op het delen van biometrische data om hun identiteit te verifiëren. Zo wil de helft van de Nederlanders hun stem niet delen om hun identiteit te verifiëren. Ook gezichtsherkenning wordt door 41% afgewezen als verificatiemiddel. Een vingerafdruk wordt door 39% afgewezen en een irisscan door 43%.



Brenno de Winter, cybersecurity-expert en voormalig onderzoeksjournalist, legt uit waarom Nederlanders zo voorzichtig zijn: “Het lijkt alsof we verkrampen als het op biometrie aankomt. Dit is in mijn ogen onterecht. We beoordelen vaak op gevoel in plaats van op de feitelijke techniek. Een vingerafdrukscan maakt bijvoorbeeld geen foto van je vingerafdruk, maar legt herkenningspunten vast. Er ligt dus een grote uitdaging voor organisaties in het dichten van het gat tussen het daadwerkelijke risico en het gepercipieerde risico.”



Jeroen Zonnenberg, Teamlead Security Consulting bij Unisys, vult aan: “De voorzichtigheid rondom biometrische gegevens is opvallend. Zeker omdat we zien dat dit juist veel (online) omgevingen veiliger maakt. Als je thuis met je vingerafdruk of een irisscan inlogt, is dat betrouwbaarder dan alleen het gebruik van een wachtwoord. Met mobiele apps kun je het nog veiliger en vooral makkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van biometrische verificatie met een QR-code, waardoor je niets meer hoeft in te tikken.”



Internetveiligheid boet in aan prioriteit



Uit de cijfers blijkt dat Nederlanders zich weinig zorgen maken over internetveiligheid. Zo daalden de zorgen over internetveiligheid met 32%. De bezorgdheid over identiteitsfraude maakte een enorm sterke daling mee van 66%. Dit geldt ook voor de zorgen rondom hacking en computervirussen: hier maakt 23% van de respondenten zich nog zorgen om, ten opzichte van 45% in 2019. De bezorgdheid over natuurrampen zoals een overstroming, bosbrand of een epidemie is wel flink gestegen. Zo maakt 32% van de Nederlanders zich zorgen over een serieuze natuurramp of epidemie, ten opzichte van 22% in 2019.



Zonnenberg stelt: “Deze verschuiving van zorgen is logisch, gezien de uitbraak van covid-19 en de reusachtige bosbranden in bijvoorbeeld Australië. Men stelt andere prioriteiten. Cybercriminelen zien hun kans echter schoon. Door verhoogde alertheid is men meer geneigd mails of berichten te openen over onderwerpen als het coronavirus. Hierdoor kunnen hackers makkelijker slachtoffers vinden door phishing.”



Nederlanders houden het hoofd koel



De Unisys Security Index meet het gevoel van veiligheid in een land aan de hand van vier componenten: nationale veiligheid, financiële veiligheid, internetveiligheid en persoonlijke veiligheid. In totaal werden 15.699 respondenten uit vijftien landen bevraagd, waarvan 1.024 Nederlanders. De jaarlijkse veiligheidsbarometer laat zien dat Nederland de laagste score heeft van alle deelnemende landen. Met een score van 100 punten op een schaal van 300, maakte de Security Index in Nederland tevens de grootste daling mee van alle landen, ondanks de zorgen rondom covid-19. Met deze score voelen de Nederlanders zich veiliger dan de Duitsers (122 punten), Belgen (144 punten) en lijstaanvoerder de Filipijnen (238 punten). Het onderzoek werd uitgevoerd van 16 maart tot 5 april 2020.



Bezoek de Unisys Security Index website voor meer resultaten en informatie.