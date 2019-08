Bioscoopfilm Unplanned komt naar Nederland en Vlaanderen

Vandaag is het contract getekend met de producers van de film Unplanned om deze spraakmakende film over het aangrijpende levensverhaal van Abby Johnson naar Nederland en Vlaanderen te halen. In de Verenigde Staten en Canada zorgde deze film al voor veel gespreksstof. De Benelux is een van de eerste gebieden buiten het Amerikaanse continent waar de film vertoond zal worden.



Abby Johnson stapte in oktober 2009 op als directeur van een abortuscentrum van Planned Parenthood in Amerika. Deze eenvoudige stap werd landelijk nieuws in Amerika, omdat zij meteen daarna een overstap maakte naar de pro-life-beweging Coalition for Life. Het aangrijpende verhaal over het “waarom” van haar keuze, heeft ze beschreven in haar boek: Ongepland (2011). Daarna is haar geschiedenis verfilmd in Unplanned. Sinds begin dit jaar draait de film in een groot aantal Amerikaanse bioscopen. Meer dan honderd medewerkers van abortuscentra hebben na het zien van de film en het inzien van de realiteit rondom abortus hun baan opgezegd. Tevens hebben vele vrouwen hulp gezocht voor verwerking van hun abortusverleden.



Kees van Helden, directeur van Schreeuw om Leven, is erg blij dat deze film naar Nederland komt. “De film komt op het moment dat het thema ‘abortus’ weer volop in de media is en de roep om de keuzegesprekken uit de abortuscentra te halen. De film onderstreept deze noodzaak.” Ook Pro Vita, een pro-life-organisatie in Vlaanderen, is enthousiast over de film. Directeur Dirk Materne: “Vorig jaar werd abortus in België uit het strafrecht gehaald. Dankzij deze film zullen mensen met eigen ogen kunnen zien wat abortus is en hoe zelfs de grootste voorstanders ervan uiteindelijk van gedachten zouden kunnen veranderen.”



Deze film komt nu ook naar Nederland, België en Luxemburg. De planning is dat medio eind oktober/ begin november de film in Nederland wordt vertoond.