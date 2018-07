Bibliotheek Vredespaleis en Library of Congress sluiten overeenkomst

Twee van de meest omvangrijke bibliotheken op het gebied van internationaal recht, the Law Library of Congress en de Bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag, hebben een samenwerkingsverband gesloten waarbij het delen van informatie en zo het beter dienen van bibliotheekgebruikers centraal staan. Een memorandum van overeenstemming (MvO) is vandaag tijdens een ceremonie getekend in the Library of Congress door juridisch bibliothecaris Jane Sánchez en hoofdbibliothecaris van de Bibliotheek van het Vredespaleis Jeroen Vervliet. De overeenkomst zal voorzien in nieuwe inzichten in de diensten, collecties en catalogisering van de twee vooraanstaande bibliotheken.



Samenwerking tussen de Law Library of Congress en Bibliotheek van het Vredespaleis



“De Bibliotheek van het Vredespaleis is een van ‘s werelds meest vooraanstaande bibliotheken op het gebied van internationaal recht, dat zowel het Internationaal Gerechtshof, het Permanente Hof van Arbitrage, de Haagsche Academie van Internationaal recht als andere tribunalen in Den Haag dient.” aldus Sánchez. “De bibliotheek speelt een centrale rol in het netwerk van internationale instellingen in Den Haag en in de gemeenschap van internationaal recht wereldwijd. De bibliotheek bevat meer dan één miljoen boekdelen op het gebied van internationaal publiek- en privaatrecht, buitenlands recht, internationale betrekkingen en diplomatie. Meer te weten komen over de Bibliotheek van het Vredespaleis en hoe het zich ontwikkelt en zijn collectie catalogiseert, zal tot waardevolle inzichten leiden.”



De samenwerking zal bijdragen aan het vervullen van de missie van the Law Library of Congress: voorzien in buitenlands recht, rechtsvergelijking, internationaal recht en het recht van de Verenigde Staten en referentiediensten aan het Congres, de federale hoven, de federale agentschappen en juridische onderzoekers, volgens Sánchez. “The Law Library of Congress is werkelijk een internationaal juridisch onderzoeksinstituut,” aldus Vervliet. “Op basis van een juridische collectie die alle jurisdicties van de wereld omvat, voert de bibliotheek uitgebreid buitenlands, vergelijkend, internationaal en Amerikaans juridisch onderzoek uit voor leden van het Congres en hun staf, en dient het ook de federale rechterlijke macht en federale instanties. Meer informatie verkrijgen over hoe the Law Library of Congress het werk van zijn gouvernementele gebruikers en zijn andere gebruikers ondersteunt, en over zijn ongeëvenaarde verzameling en hoe deze is gecatalogiseerd, biedt inzichten die de Bibliotheek van het Vredespaleis kunnen helpen. De Bibliotheek van het Vredespaleis bedient instellingen in het Vredespaleis en Den Haag, wetenschappers en studenten van internationaal recht, en speelt een leidende rol in internationaal juridisch onderzoek en het ambt van bibliothecaris gespecialiseerd in internationaal recht.”



Het delen van informatie



In het MvO zullen de Law Library of Congress en de Bibliotheek van het Vredespaleis informatie uitwisselen over hun onderzoeks- en referentiediensten. Dit kunnen onderzoeksmethoden en -technieken omvatten en hoe deze worden toegepast in het bedienen van de verschillende typen gebruikers van beider instellingen. Beide bibliotheken zullen ook informatie delen over de voorbereiding van schriftelijke rapporten en andere onderzoeksproducten en hoe zij onderzoeks- en referentiediensten leveren aan hun klanten.



Het memorandum behelst ook het delen van informatie over collectieontwikkeling. Dit kan informatie betreffen over beleidslijnen voor collectieontwikkeling die zijn gericht op bepaalde gebruikersgroepen en hoe medewerkers van de bibliotheek beleid maken, gebruiken en up-to-date houden. Het memorandum voorziet het delen van informatie over catalogisering tussen de Law Library of Congress en de Bibliotheek van het Vredespaleis, zoals het classificatiesysteem en de indexen die beide organisaties hebben ontwikkeld.



Over de Bibliotheek van het Vredespaleis



De Bibliotheek van het Vredespaleis, onderdeel van het Carnegie Stichting - Vredespaleis, is een van de oudste en meest prestigieuze bibliotheken gespecialiseerd in internationaal recht. De bibliotheek, gevestigd in Den Haag, speelt een essentiële rol in het functioneren van het internationaal recht en wordt binnen de gemeenschap erkend voor zijn uitstekende juridische informatiediensten. De uitgebreide collectie van de bibliotheek omvat internationaal publiek- en privaatrecht, buitenlands recht en rechtsvergelijking, en oorlogs- en vredesvraagstukken. Het hoofddoel is om de instellingen die in het Vredespaleis huizen te dienen, maar de bibliotheek staat ook open voor de andere internationale juridische instellingen in Den Haag, evenals voor academici en studenten internationaal recht.



Over the Law Library of Congress



De Library of Congress is 's werelds grootste bibliotheek, die toegang biedt tot een uitgebreide database van de Verenigde Staten en daarbuiten, zowel off- als online. Opgericht door de Congressact in 1832, dient de Law Library of Congress leden van Congres, Supreme Court en andere afdelingen van de Amerikaanse overheid en de juridische gemeenschap wereldwijd. De Law Library of Congress herbergt een universele verzameling van wetten voor toekomstige generaties. Met meer dan 2,9 miljoen boekdelen en iets minder dan 3 miljoen items in micro-formaat bevat de Library of Congress 's werelds grootste verzameling wetboeken en andere bronnen.