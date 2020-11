Hivos helpt vrouwelijke ondernemers met Solidariteitsfonds

3.000 vrouwen dreigen hun bedrijf kwijt te raken



Hivos is een Solidariteitsfonds gestart voor vrouwen die door de coronacrisis hard worden geraakt. Het gaat om een belangrijke groep van vrouwelijke ondernemers in Afrika en Azië. Zij dragen bij aan een versterkte positie van vrouwen in hun omgeving. En, doordat ze allemaal duurzaam werken, ook aan een schonere wereld.



Vrouwen die een gezond en duurzaam bedrijf hadden, zagen na de corona-uitbraak hun verkoop instorten en omzet drastisch teruglopen. Uit een inventarisatie blijkt dat 84 procent financiële problemen heeft. Bij gebrek aan overheidshulp en sociale zekerheid staan hun inkomen en het voortbestaan van hun ondernemingen op het spel. In totaal dreigen ruim 3.000 vrouwen in Kenia, Nepal, Nigeria, Senegal en Tanzania hun eigen bedrijf kwijt te raken.



Kloof tussen mannen en vrouwen



De rol die deze vrouwen in hun samenlevingen spelen is volgens campagneleider Tjarda Muller niet te onderschatten. “Deze ondernemende vrouwen hebben het aangedurfd een bedrijf te starten in landen waar de kloof tussen mannen en vrouwen enorm is. Ze zijn een belangrijke schakel in de strijd voor gelijkheid. Met hun duurzame ondernemingen dragen ze bovendien bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Zij verdienen het om nu geholpen te worden.”



Hivos Solidariteitsfonds



Vanuit het Hivos Solidariteitsfonds wordt voor een deel het verlies aan inkomen gecompenseerd. Het gaat dan om bijdragen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Voor ondernemers in deze landen is dat een groot bedrag. Daarnaast krijgen de vrouwen hulp bij het aanpassen van hun bedrijf aan de nieuwe omstandigheden. Bijvoorbeeld door de aanschaf van een smartphone waarmee ze gemakkelijk op afstand in contact kunnen blijven met klanten en leveranciers.



Kijk op www.hivos.nl/solidariteitsfonds voor meer informatie.