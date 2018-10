Nederland - de Nike hoofdstad van de wereld

Luchtige feitjes over de populairste schoen van Nederland



Arnhem, oktober 2018 – Ruim één derde van de Nederlanders heeft een paar in zijn/haar bezit: de Nike Air Max sneaker. Het eerste model werd in 1987 gelanceerd. Dit model, de Nike Air Max 1, werd nog door vele nieuwe modellen gevolgd. Nergens is de schoen echter zo populair als in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van online winkelcentrum beslist.nl.



De Air Max is populair in de hele wereld. Nederland wordt gevolgd door Denemarken, Tsjechië, Groot Brittannië en Frankrijk. Het thuisland van de Air Max, de Verenigde Staten, moet het doen met de eenentwintigste plaats. Hier maakt de Air Max plaats voor zijn broertje, de Air Jordan.



Binnen Nederland blijken er ook verschillen in populariteit. In de Randstad zoekt men vooral naar de “Nike Air Max 270”. In Overijssel is men het meest geïnteresseerd in de “Air Max 95”, terwijl men in Gelderland vasthoudt aan de “Air Max 1”.



Gabbertje



“In Nederland is de Air Max populair geworden dankzij de ‘gabber subcultuur’, die in de jaren ‘80 en ‘90 heerste. Tegen de tijd dat de gabbercultuur later in de jaren ‘90 verdween werd de Air Max meer algemeen geaccepteerd. Omdat de sneakers zo lekker zitten zijn ze sindsdien alleen maar in populariteit toegenomen,” aldus sneakerliefhebber Hieu Nguyen, van beslist.nl.



Luchtige feitjes



- Eigenlijk was de Nike Air Max niet de eerste schoen van Nike die gevuld was met lucht (of eigenlijk: gas). Dit was de Tailwind die in 1978 op de markt kwam. In deze hardloopschoen zat het luchtkussen verborgen in de zool.



- Na de introductie van de Nike Air Max 1 is het luchtkussen nog negen keer gewijzigd. De laatste update was in 2018 bij de lancering van de Air max 270.



- De huidige Nike Air Max modellen hebben een luchtkussen in de gehele zool maar bij het eerste model, in 1987, zat het luchtkussentjes alleen in de hak.



- De bij introductie van ieder nieuw model, brengt Nike ook een limited edition op de markt voor liefhebbers.



Zweetvoeten



De Air Max stond vroeger bekend als ‘zweetvoetschoen’. Tegenwoordig is dit echter niet meer het geval. Uit onderzoek van verkoopdata en online zoekgedrag blijkt namelijk dat er geen correlatie is tussen Air Max sneakers en producten tegen zweetvoeten.