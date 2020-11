Museum Helmond kindvriendelijkste museum van Nederland

Museum Helmond mag zich het komend jaar hét Kidsproof Museum 2021 van Nederland noemen! Die titel verdient het museum op basis van grondig onderzoek door zogenaamde Museuminspecteurs (kinderen tot en met 12 jaar). Ondanks de coronacrisis weten Nederlandse musea de jongste generatie goed te bereiken: meer dan 10.000 rapporten werden ingevuld door ruim 3.500 jeugdige inspecteurs. Daardoor mogen in totaal 52 musea, verspreid over het hele land, een heel jaar lang het predikaat Kidsproof voeren. Landelijk winnaar Museum Helmond (gemiddeld rapportcijfer van 9,3) is bijzonder geliefd: “Je kunt er dingen leren, spelletjes doen en je verkleden als ridder in dit museum waar alleen maar lieve mensen werken”, aldus een enthousiaste Museuminspecteur.



Vanwege de coronamaatregelen werden de Museumkids Awards dit jaar online uitgereikt. Een overzicht van alle 52 Kidsproof musea vind je hier. Verder is Indy (7 jaar) uit Apeldoorn inspecties gekozen tot dé Museuminspecteur van het jaar, vanwege haar inhoudelijk onderbouwde inspecties. “Deze Museuminspecteur kan een museumervaring goed verbinden met de eigen leefwereld. Daarnaast deed ze goede suggesties voor verbeteringen in de collecties en de aanpak van de verschillende musea”, aldus het juryrapport.



Na de Museumkids Awards is meteen het tiende inspectieseizoen gestart, dat tot en met 31 oktober 2021 loopt.



Musea snel weer open



Musea heropenen per 19 november na een verplichte tijdelijke sluiting om de coronabesmettingen en overbelasting in de zorg terug te dringen. Dan zijn ook de Museuminspecteurs en Museumkaarthouders weer welkom bij de ruim 400 leden van de Museumvereniging. Meer informatie over veilig en verantwoord museumbezoek: www.museum.nl/nl/veilig-samen-thuis



Over de Museumkids Awards



Benieuwd welke 52 musea kidsproof zijn? Check museumkids.nl! Kidsproof musea hebben van minstens 60 kinderen t/m 12 jaar het rapportcijfer 8 gekregen. Museumkids is een initiatief van de Museumvereniging en brengt de jongste generatie, en daarmee ook hun (groot)ouders, in contact met museale collecties door het hele land. Met die collecties vertellen musea verhalen waardoor kinderen de wereld en hun eigen omgeving leren ontdekken. Die verhalen versterken de binding met een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is.



De waardering die Museuminspecteurs uit het hele land hebben gegeven, maakt duidelijk wat ze van de activiteiten vonden, of ze iets nieuws geleerd hebben, of de medewerkers aardig waren en wat ze zelf aan het museum zouden veranderen. Het museum kan deze waardevolle feedback gebruiken om nog aansprekender programma’s te ontwikkelen en de dienstverlening te verbeteren.



De verkiezing van de Kidsproof musea van Nederland draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het aanbod van alle musea. Musea met voldoende inspecties en een gemiddeld cijfer van minstens een 8 zijn het daaropvolgende jaar Kidsproof. Museuminspecteurs maken, op hun beurt, kans op de titel ‘Museuminspecteur van het jaar’. Want een sterkere binding met museale collecties begint steeds opnieuw bij de jongste generaties.



Fotograaf: Margot de Heide



