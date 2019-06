Freek Staps hoofdredacteur ANP

Het ANP heeft een nieuwe hoofdredacteur. Freek Staps is op voordracht van de directie en met unanieme instemming van de redactieraad aangesteld als hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Persbureau en begint daar op 1 september. Hij volgt Marcel van Lingen op, die nu directeur journalistiek bij Talpa Network is.



Freek Staps (43) werkte het grootste deel van zijn loopbaan bij NRC Handelsblad waar hij onder meer correspondent in New York en plaatsvervangend chef van de redacties Politiek & Bestuur en Economie was. Ook diende hij als chef van de redacties NRC Q en Online.



Volgens ANP-directeur Martijn Bennis is Staps een journalistiek zwaargewicht en een manager die mensen mee kan nemen. "Misschien nog wel belangrijker dan dat is onze overtuiging dat Freek zal bijdragen aan de ontwikkeling van de positie van het ANP in de branche. Persbureaus moeten hun relevantie doorlopend bewijzen en verbeteren. Freek is innovatief, hij kent onze klanten en hij doorziet de ontwikkelingen in de mediasector."



De nieuwe hoofdredacteur was Visiting Fellow aan Harvard waar hij onderzoek deed naar innovaties op nieuwsredacties. Hij is praktijkdocent op de Masteropleiding Journalistiek van de Universiteit van Amsterdam en bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. The Story Network, het content- en strategiebureau dat hij mede oprichtte, gaat zonder hem door.



Het ANP, dat aan nagenoeg alle nieuwsredacties van Nederland berichten en fotografie levert, vormt volgens Staps "het fundament onder de Nederlandse journalistiek" dat "een cruciale rol speelt in het vertrouwen dat Nederlanders in media hebben. De accurate en objectieve berichtgeving is bewonderenswaardig en daarbij is het een eer met de vakmensen van de ANP-redactie te mogen werken".



Bij het ANP werken circa 160 mensen in vaste dienst en zijn tientallen mensen op freelance basis actief. Het persbureau verzorgt dagelijks een continue stroom van nieuwsberichten, foto’s, video’s en radiobulletins.