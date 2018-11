Sophie Steengracht - winnaar Van Vlissingen Art Foundation Grant 2018

De 'Van Vlissingen Art Foundation' helpt talentvolle hedendaagse kunstenaars om door te breken met hun werk. Jaarlijks wordt een kunstenaar in de gelegenheid gesteld een reis te maken om inspiratie voor nieuw werk op te doen. Van het werk wordt een boek en een tentoonstelling gemaakt. Dit jaar werd beeldend kunstenaar Sophie Steengracht (1991) geselecteerd. Zij reisde voor inspiratie af naar Peru. Haar werk is van 27 november t/m 2 december 2018 te zien in Singer Laren.



Manu National Park in Zuid-Amerika



Sophie Steengracht maakte een reis naar Manu National Park in de zuidelijke Andes van Peru. In dit deel van het regenwoud heerst nog een enorme biodiversiteit en is de natuur nog ‘onaangetast’. Ze maakte hier schetsen en een serie foto’s als basis voor haar nieuwe schilderijen. De verhalen van de inheemse bevolking, de animistische cultuur en haar fascinatie voor de natuur vormen de leidraad voor de werken die in de expositie te zien zijn.



Over Sophie Steengracht



Het werk van Sophie Steengracht omvat grafische technieken, schilderkunst, sculptuur en fotografie. Centraal in haar werk staat een interesse in flux en constante verandering in de natuur, en de verbeelding hiervan in verschillende animistische culturen en mythen. Sophie onderzoekt ook de wederzijdse samenhang van de mens met zijn omgeving. In haar beelden zoekt ze naar ritmes en organisch groeiende droombeelden van een bezielde wereld. Zij is aangesloten bij het in Londen gevestigde collectief The Earth Issue, dat werkt op de grens van beeldende kunst en milieu-activisme.



Over de Van Vlissingen Art Foundation



De stichting 'Van Vlissingen Art Foundation' werd in 2008 opgericht door John en Marine Fentener van Vlissingen-de Pourtalès. Doel van de Stichting is het bevorderen en ondersteunen van kunst in het algemeen en de hedendaagse kunst in het bijzonder. Jaarlijks selecteert de Stichting een talentvolle hedendaagse kunstenaar om belangstelling voor zijn/haar werk in bredere kring te stimuleren. Na Eppe de Haan, Peter Blokhuis, Scarlett Hooft Graafland, Tomas Hillebrand, Erik de Bree, Nathalie Duivenvoorden, Vincent Mock en Bastiaan Woudt, is Sophie Steengracht de negende kunstenaar op rij.