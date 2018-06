Hollandse Nieuwe houdt oud jong

De eerste haringen zullen nu niet alleen beschikbaar zijn voor de elite van Nederland, denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse Haringparty op Nijenrode, maar ook voor vele ouderen. Gouden Dagen organiseert namelijk door heel Nederland haringparty’s.



Toen we een visje uitgooiden bij onze deelnemers met de vraag of een feestje met haring voor een leuke middag zou zorgen, was de belangstelling enorm. Nieuwe haring houdt oud jong. Het zijn vrolijke, oer-Hollandse bijeenkomsten voor ouderen in en rond de Gouden Dagenlocaties. Ook uitstekend geschikt als leuke activiteit voor ouderen.



Sticting Gouden Dagen nodigt u van harte uit op een van onze haringparty’s. Ons doel is om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Dat doen wij door gebruik te maken van een landelijk netwerk van zorgcentra en buurthuizen. Daar bieden wij wekelijks laagdrempelige activiteiten aan voor bewoners van zorgcentra en ouderen uit de wijk. De hoop is dat zij, na een bezoek, enthousiast worden en structureel langskomen, al is het maar om een kopje koffie te drinken en een praatje te maken.