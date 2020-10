‘Binnen de huidige corona-aanpak ontbreekt aandacht voor een gezonde leefstijl’

'Een dringende oproep aan de politiek, zodat de zorg niet overbelast raakt' drs. Richard de Leth



De huidige adviezen vanuit het RIVM, OMT en de politiek richten zich vooral op weerstand van buitenaf. Houd anderhalve meter afstand, draag een mondkapje en werk thuis. Volgens Drs. Richard de Leth is aandacht voor een gezonde leefstijl hetgeen wat nu nog ontbreekt in de aanpak van coronabestrijding. De Leth roept mensen op vandaag al te starten met een gezonde leefstijl. Hij heeft daarvoor de hashtag #ikdoemeemetleefstijl in het leven geroepen.



Drs. Richard de Leth houdt een pleidooi om meer op weerbaarheid naast veiligheid in te zetten. ‘Als we ons veilig terugtrekken in onze huizen, terwijl we eten, zitten en aan schermpjes geplakt zitten is dat in werkelijkheid een schijnveiligheid die ons zwakker maakt. Net als mondkapjes op de lange termijn een schijnveiligheid bieden als we ons immuunsysteem van binnenuit niet versterken’, volgens De Leth.



Zijn pleidooi is inmiddels op verschillende Social Media-kanalen al meer dan 150.000 keer bekeken. Hij laat zien hoe de mens evolutionair is ontstaan en wat het lichaam – waaronder het immuunsysteem – nodig heeft om goed te kunnen blijven werken. De afgelopen eeuw zijn welvaartsziekten volgens hem namelijk de belangrijkste oorzaak geworden.



Het zijn allemaal chronische ziektes als gevolg van een ongezonde leefstijl die over vele jaren optreden en verergeren. Het zorgt ook voor een afgenomen immuniteit, waardoor mensen meer kans hebben om met corona besmet te raken én complicaties te ontwikkelen. De moderne mens lijdt onder alle technologische ontwikkelingen en een overdaad aan ongezond voedsel en comfort.



In zijn pleidooi geeft De Leth praktische leefstijladviezen om het immuunsysteem van binnenuit te versterken, zoals een voedingspatroon met minder suiker en meer groente. Ook dient het voedingspatroon volgens hem dringend aangevuld te worden met vitamine D3, want er zijn sterke aanwijzingen dat een verlaagde vitamine D3-spiegel in het bloed de kans vergroot om met het coronavirus besmet te worden én om complicaties te krijgen. Ook noemt hij voldoende slaap en dagelijkse beweging als essentiële pijlers om het immuunsysteem juist nu van binnenuit te versterken.



Zie https://oersterk.nu/pleidooi/ voor zijn oproep.