Jonge e-commerce ondernemers willen zwerfvuil van mondkapjes oplossen

BLEISWIJK – Toen hun bedrijven hard geraakt dreigden te worden door de coronacrisis, zetten de jonge e-commerce ondernemers Dirk Beijer en Leon Bunnik webshop Mondkapjes.com op. Nu ze in een paar maanden tijd een van de grootste leveranciers van mondkapjes en desinfecteermiddelen in Nederland zijn geworden, willen ze het zwerfvuilprobleem aanpakken dat diezelfde mondkapjes overal veroorzaken.



Met de actie ‘Zet hem op, ruim het op’ sporen ze al hun klanten en kopers aan om mondkapjes niet klakkeloos weg te gooien, zoals nu vaak gebeurt. Tegelijkertijd met deze bewustwordingscampagne roepen ze heel het land op om mee te denken over een oplossing. ,,Mondkapjes zijn het nieuwe zwerfvuil. Je ziet ze overal liggen, zelfs in natuurgebieden waar we in coronatijd zo graag wandelen”, stellen Beijer en Bunnik.



Zelf zijn ze aan het brainstormen over het invoeren van statiegeld, landelijke opruimacties met vrijwilligers of een vergoeding voor elke opgeruimde vuilniszak mondkapjes – net als na oud en nieuw voor een vuilniszak met vuurwerk wordt betaald. ,,Maar wij hebben het Ei van Columbus nog niet ontdekt. Vandaar onze oproep. We willen een structurele, duurzame oplossing zoeken voor dit milieuprobleem. Degene die via onze website het beste idee aanlevert wordt beloond met duizend euro”, aldus het tweetal.



Webshops



De opa van Leon Bunnik (33) is de grondleger van Bunnik Plants en Bunnik Creations in Bleiswijk, een van de grootste potplantenkwekerijen van Europa. Dat familiebedrijf wordt tegenwoordig gerund door zijn broer Dennis en zijn neef Thomas Bunnik. Leon wilde zijn eigen weg volgen, maar werd net zo’n fanatieke ondernemer. Als student richtte hij Stunda op, een Funda voor studenten om kamers te vinden. Twaalf jaar geleden begon hij webshop Schoenenwinkel.nl, die inmiddels tonnen omzet per jaar draait. Hij startte daarnaast Kledingwinkel.nl en een webshop voor designer kleding. Net toen hij van die drie zaken één platform wilde maken, brak de pandemie uit. ,,Online aankopen namen tijdens de coronacrisis enorm toe, maar ik kon niet aan de vraag voldoen, want mijn producten werden niet aangeleverd. Er kwamen geen schoenen uit Spanje en geen kleding uit China”, vertelt hij.



Boom Wout



Dirk Beijer (33) was jarenlang actief in de evenementenindustrie en kwam via zijn broer in contact met de familie Bunnik. Hij startte in 2017 vanuit Bunnik Plants met Wout.com, een webshop die de boom Wout verkoopt en in het begin ook leasede. Een boom voor in huis of kantoor die slechts drie keer per jaar water nodig heeft en waar je dus nauwelijks omkijken naar hebt. Dat bleek een enorm succes. Terwijl particulieren de boom massaal leaseden schaften bungalowparken, sportscholen en allerlei bedrijven de boom aan. Daarna ging Wout.com ook kamerplanten en potten verkopen. Net toen Wout een Europese website wilde lanceren, brak de coronacrisis uit.



Tekorten



Beide e-commerce ondernemers maakten zich grote zorgen over hun bedrijven. Tegelijkertijd zagen ze dat er in Nederland een groot tekort aan mondkapjes en desinfecteermiddelen ontstond. Hoewel Bunnik Plants tegenwoordig voornamelijk met biologische bestrijding werkt, heeft het bedrijf van oudsher veel ervaring met het gebruik van mondkapjes in de kassen. Het heeft de aanvoerlijnen en kent de leveranciers en zag ineens de bestellingen van mondkapjes door kwekers toenemen. De directie vroeg daarom Leon Bunnik vanwege zijn e-commerce ervaring om te experimenteren met de verkoop van medische en niet-medische mondkapjes via Bol.com. Binnen een maand leverde dat 40.000 euro omzet op.



Mondkapjes.com



Vanwege dat succes startte hij de webshops Mondkapjes.com en vroeg hij Dirk Beijer en zijn team van Wout.com om de e-commerce daarvan op te pakken. In juni ging de site live en die was vanaf de eerste dag een succes. Per dag komen er 1400 orders binnen, niet alleen voor mondkapjes maar ook voor zeepdispensers, handschoenen en andere desinfecteermiddelen. Van huisartsen en apotheken, van winkels en horeca. Tegelijkertijd bood het tweetal mensen die vanwege de coronacrisis thuiszaten een baan aan. ,,We zagen de tekorten en wilden helpen. Tegelijkertijd wilden we als ondernemers niet stilzitten en angstig zitten afwachten wat er met onze bedrijven zou gebeuren”, vertelt Bunnik.



Trots



Uiteindelijk bleek hun angst voor corona ongegrond. Het platform van Bunnik wordt binnenkort gelanceerd, net als de Europese site van Beijer. Bang dat Mondkapjes.com na de komst van een vaccin overbodig wordt zijn ze niet. ,,Dan verzinnen we weer wat anders”, denkt Beijer. ,,Voorlopig is het nog alle hens aan denk. We zijn trots op onze mondkapjes. Hoe mooi zou het zijn als ook we het bijbehorende afvalprobleem kunnen oplossen en van A tot Z duurzaam zijn.”