Succesvolste jaar voor Limburgs Museum

Na het succesvolste jaar uit zijn geschiedenis – ruim 138.000 bezoekers - zet het Limburgs Museum een nieuwe koers in. Directeur Bert Mennings wil met een frisse wind meer mensen uit meer lagen van de bevolking bereiken. Dat zal ook buiten de muren van het museum gebeuren. ”De verhalen die we kunnen vertellen, dat is onze kracht.”



Het nieuwe beleid



De rijke collectie van het Limburgs Museum zal op drie manieren toegankelijk worden gemaakt. Natuurlijk in het museumgebouw zelf, maar ook op locatie in de provincie én online. Zo loopt er momenteel al een tentoonstelling in Museum Valkenburg die het Limburgs Museum mee produceerde, en trekt in 2020 een filmvoorstelling met een collage van historisch beeldmateriaal uit het filmarchief van het Limburgs Museum langs filmhuizen in de provincie.



Mennings zet in op structureel 120.000 bezoekers per jaar vanaf 2024. ”Dat staat los van mensen die daarnaast nog online ons virtueel museum bezoeken, mensen bijvoorbeeld die niet naar ons gebouw kunnen komen. Daar kun je verhalen weer in een hele nieuwe vorm vertellen, denk aan een podcast.”



Verhalen



Mennings: ”We hebben drie grote thema’s bepaald waar we de komende jaren verhalen over willen vertellen. Wie zijn we, wat is er gaande, en wat is de plek van Limburg. Oftewel: cultuur en identiteit, transformatie en Euregio. Door die focus maken we nog duidelijker wat het Limburgs Museum is en waar het voor staat.”



Samenwerken



Daarnaast zet Limburgs Museum nog meer in op samenwerkingen. Met musea en andere culturele instellingen natuurlijk, maar ook met andere sectoren zoals recreatie Limburgs Landschap, toerisme Limburg Marketing en het bedrijfsleven.



Hart en hoofd



Met het nieuwe beleid speelt Mennings in op advies dat een visitatiecommissie van deskundigen in 2018 gaf. Kort gezegd: bewaak de balans tussen de inhoudelijke kwaliteiten van tentoonstellingen en de inspanningen om meer bezoekers te trekken. ”Meer bezoekers an sich zijn niet het doel,” zegt Mennings dan ook. ”In ons beleidsplan staat dat we wat bezoekers betreft gaan voor een betere geografische spreiding en sociaal-culturele diversiteit. Wij hebben heel veel te bieden. We willen nieuwe mensen bereiken en in de harten en hoofden van álle Limburgers komen.”