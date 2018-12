‘THE GARDEN OF EARTHLY WORRIES’ VAN DANIEL LIBESKIND vanaf 2 april 2019 OP PALEIS HET LOO

Paleis Het Loo toont van 2 april 2019 tot medio 2021 ‘The Garden of Earthly Worries’, een presentatie van vier imposante eigentijdse sculpturen naar ontwerp van de Pools-Amerikaanse architect Daniel Libeskind. Het is voor het eerst dat er hedendaagse kunst wordt getoond in de tuin van Paleis Het Loo. Libeskind verwierf wereldwijde bekendheid door zijn spectaculaire architecturale

en stedelijke ontwerpen.

‘The Garden of Earthly Worries’ is een presentatie van vier abstracte beelden die de elementen ozon, distikstofmonoxide (lachgas), methaan en koolstofdioxide symboliseren. Volgens de kunstenaar zijn deze gassen schadelijke bijproducten van ons menselijk handelen en dragen ze bij aan de onbalans in de natuur, leidend tot onomkeerbare klimaatveranderingen met desastreuse gevolgen voor mens en natuur. De 17e-eeuwse paleistuin verbeeldt het paradijs, als een menselijke weerspiegeling van de perfecte natuur. De aarde verandert echter zienderogen onder invloed van het menselijk handelen. Met de vier beelden plaatst Libeskind een groot contrast in de barokke paleistuin.

Studio Libeskind in New York geniet internationale faam vanwege ontwerpen voor musea en andere culturele en openbare gebouwen wereldwijd, zoals het Joods Museum in Berlijn en het masterplan voor de herbouw van het World Trade Center in New York. Daniel Libeskind is tevens ontwerper van het nog te realiseren Holocaust Namenmonument in Amsterdam. De kunstenaar ontving vele prijzen voor zijn werk.

Het hoofdgebouw van Paleis Het Loo is tot medio 2021 gesloten wegens vernieuwing en verbouwing. Van 2 april t/m 29 september 2019 is Paleis Het Loo BuitenGewoon Open: in

de tuin, stallen en op het voorterrein worden er allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd. De presentatie ‘The Garden of Earthly Worries’ is meerdere jaren in de tuin

te zien. De kunstwerken worden gerealiseerd door Volumina in Turijn (It.).

Paleis Het Loo

Geopend:van april t/m september; dinsdag t/m zondag en feestdagen 10:00-17:00 uur,

het hoofdgebouw is gesloten tot medio 2021