Reshoring, juist tijdens deze coronacrisis

Door de coronacrisis staat reshoring weer op de politieke agenda. In samenspraak met de Tilburg University heeft The Reshoring Connection mede daarom de Reshoring Tool vernieuwd. De tool helpt bedrijven bij innovatie en kostenbeheersing én creëert nieuwe businesskansen.



Tijdens de eerste coronagolf stonden vele handels- en productieketens op losse schroeven. Trage leveringen van mondkapjes en beademinsgapparatuur haalden het nieuws, maar ook andere productieketens kenden vertraging. Of omdat de grens dicht ging, of omdat in het verre buitenland fabrieken stil gelegd werden. Hierdoor staat reshoring weer op de politieke agenda en is aan de SER advies gevraagd of en hoe we de Nederlandse maakindustrie toekomst kunnen geven. The Reshoring Connection en de Tilburg University hebben dit moment aangegrepen om de Reshoring Tool te vernieuwen.



Verbeterde Reshoring Tool



Reshoring helpt ondernemers bij het in beeld krijgen van alle directe en indirecte kosten die komen kijken bij productie of inkoop vanuit het buitenland in vergelijking met productie of inkoop in eigen land. De Reshoring Tool zet alle kosten en baten die gemoeid gaan met reshoring op een rijtje. De tool is sterk verbeterd in gebruiksgemak zodat deze geheel digitaal kan worden ingevuld, waarna een handzame rapportage volgt. Directe en indirecte kosten worden vergeleken. Denk hierbij aan lonen, maar ook verzekeringen, octrooi, transport. De resultaten vanuit de tool vormen een startpunt voor vervolgstappen over locatiebeslissingen.