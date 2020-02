Ksa waarschuwt consumenten voor dippen op internet

De Kansspelautoriteit (Ksa) krijgt in toenemende mate vragen en meldingen over illegale loterijen (‘dippen’ of ‘diploterijen’) die via Facebook, worden georganiseerd. Consumenten vertrouwen het niet en vragen zich terecht af of dit wel mag en eerlijk is. De Ksa adviseert dringend niet mee te doen aan dit soort loterijen.



Het zogenoemde dippen is een loterij waarbij de deelnemers voor (in de meeste gevallen) enkele euro’s kunnen meedingen naar een prijs. Het wordt in de regel via Facebook aangeboden. Meestal is dat in besloten groepen waarvan je eerst lid moet worden, maar dat is niet altijd het geval. De organisator kan in Nederland zitten of ver weg in het buitenland, de betaling geschiedt via internetbankieren of via een zogenoemd ‘tikkie’. Het gaat meestal om kleine of tweedehands zaken, maar soms ook om nieuwe dure, luxe artikelen. De prijs is soms ook een cash bedrag.



Waarschuwen



Bernadette van Buchem, lid van de raad van bestuur van de Ksa: 'Ondanks een eerdere waarschuwing lijkt het dippen aan populariteit te winnen. Ook is onze indruk dat de prijzen groter en duurder worden, met als doel zoveel mogelijk consumenten te verleiden mee te spelen. Of die prijzen ook daadwerkelijk worden verloot en ook uitgereikt, is de vraag. Dit is voor ons reden nogmaals aan de bel te trekken. Deze loterijen vinden buiten ieders zicht en elke controle plaats. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.'



Wat doet de Ksa?



De Ksa waarschuwt consumenten voor deelname. De kans is dat het hier om oplichting gaat. De Ksa volgt de ontwikkelingen van dit gokaanbod op de voet en bestrijdt illegaal aanbod, waaronder dippen. Er loopt op dit moment een onderzoek. Daarover kunnen pas nadere mededelingen worden gedaan na afloop.



Vergunninghouders



De Ksa adviseert consumenten die willen gokken alleen deel te nemen aan een kansspel als daar een vergunning voor is verleend. Men is bij die aanbieders verzekerd van een eerlijk spel. De aanbieders van die kansspelen staan onder toezicht van de Ksa. Bij vragen of klachten is duidelijk waar aan de bel te trekken.



Overzicht



De Ksa is behalve toezichthouder op de markt voor de kansspelen, ook vergunningenverlener. Op kansspelautoriteit.nl wordt een overzicht bijgehouden van verleende vergunningen voor incidentele (of: eenmalige) loterijen. Ook is er een overzicht van vergunninghouders voor meerjarige loterijen. Niet alle loterijen met een vergunning worden hier vermeld: als de te winnen prijzen en premies minder bedragen dan 4.500 euro, is de gemeente waarin de trekking plaatsvindt bevoegd om een éénmalige vergunning te verlenen. Een loterij organiseren met een particulier of commercieel oogmerk is per definitie niet mogelijk.



Melden



De Kansspelautoriteit hoort het graag als er een vermoeden is van een illegaal kansspel, bijvoorbeeld dippen. Via de website van de Ksa kan een meldingsformulier worden ingevuld. Ook kunnen meldingen worden gemaild aan info@kansspelautoriteit.nl



