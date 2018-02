Hartverwarmende KPN Schaatsvriendendag op De Coolste Baan

Vandaag vond een hele speciale 9e versie van de KPN Schaatsvriendendag plaats op De Coolste Baan van Nederland in het Olympisch Stadion met ruim 1.300 deelnemers. Jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke, auditieve of visuele beperking, schaatsten met familie en vrienden op deze unieke locatie.



De officiële opening van de KPN Schaatsvriendendag werd gedaan door Sebastiaan en Rintje Ritsma op de De Coolste Baan van Nederland. Hoewel Sebastiaan meer van atletiek en voetbal houdt vond hij het toch fantastisch om met schaatsheld Rintje Ritsma de dag te openen.



Er waren verschillende activiteiten op het ijs met bekende schaatsers als Carl Verheijen en Annamarie Thomas. Ook konden de deelnemers kennismaken met andere sporten op het ijs, zoals curling, ice-bikes en marathonschaatsen. Deze activiteiten, samen met muzikaal vermaak van DJ Barry Paf en het heerlijke zonnetje, maakten het tot een unieke dag voor de gehandicaptensport.



Doel



Het doel van het Fonds Gehandicaptensport is dat sporten voor iedereen met een handicap structureel mogelijk wordt. Tijdens de KPN Schaatsvriendendag worden alle barrières waar mensen met een lichamelijke, auditieve of visuele handicap bij het sporten tegenaan lopen, weggenomen. De dag bewijst daarmee welke impact sport kan hebben, het geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan de zelfredzaamheid.



Directeur Fonds Gehandicaptensport, Nike Boor gaf aan: “We zijn hartstikke trots dat KPN samen met vele KPN-vrijwilligers en de partners Univé, KNSB en Ice-World zorgen dat honderden kinderen met hun familie een onvergetelijke dag beleven! Met dit evenement willen we de bezoekers een hele mooie dag bezorgen, waarbij we het voor iedereen mogelijk maken om te schaatsen. Voor de mensen zonder handicap is het goed om zich te realiseren wat de uitdagingen én oplossingen zijn bij gehandicaptensport. Wat dat betreft draagt dit evenement op twee fronten bij aan onze doelstelling.”