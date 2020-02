Vijfde Week van de Hoogbegaafdheid

7 tot en met 15 maart 2020



Het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid is het doel van de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’, dat dit jaar voor de vijfde keer plaatsvindt. Hoogbegaafdheid komt overal voor. Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd; dat is 1 op de 50 mensen. Mensen die de kenmerken van hoogbegaafd vertonen, kunnen veel betekenen voor hun omgeving of de maatschappij, indien zij hun kennis en kunde optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten. Het is daarom belangrijk om te weten wat hoogbegaafdheid is en wat ervoor nodig is om talenten tot ontwikkeling te laten komen, want dat gaat niet vanzelf.



De organisatie streeft ernaar dat er op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland en Vlaanderen in deze week een activiteit plaatsvindt met hoogbegaafdheid als centraal thema. Dit kunnen activiteiten over hoogbegaafdheid en ook voor hoogbegaafden zijn.



Alle activiteiten staan vermeld op de kaart van Nederland en België, op www.weekvandehoogbegaafdheid.nl en www.weekvandehoogbegaafdheid.be. Geïnteresseerden kunnen hun eigen selectie maken. Er zijn activiteiten voor kinderen, ouders, volwassenen, senioren, professionals en andere belangstellenden.



Deze week wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), Rianne van de Ven Coaching & Consulting, iQBegrijp, Vereniging Mensa Nederland en Project Talent, een interuniversitair project in Vlaanderen.



De Week van de Hoogbegaafdheid wordt door middel van sponsoring gefinancierd.