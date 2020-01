Papier wint van online, maar senioren staan open voor digitale wereld

Senioren die internet gebruiken, kiezen in veel gevallen voor wat bekend en vertrouwd is, blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Zo lezen senioren nog het liefst een papieren boek en krant (62% en 44%), wordt er naar cd’s geluisterd (72%) en is zelfs de videospeler nog in gebruik (18%). Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Maar dat betekent niet dat senioren niet openstaan voor technologische vernieuwingen. Senioren willen eerst overtuigd worden dat iets zinvol voor hen is. Lukt dat, dan gaan ze er ook voor.”



Dat blijkt óók uit het onderzoek dat onder 1500 Nederlandse senioren die gebruik maken van het internet, is gehouden. De digitale senior heeft gemiddeld maar liefst drie apparaten om online te gaan: een smartphone (73%), een tablet (70%), een laptop (65%) en/of een computer (63%).



Populair



Vooral online bankieren wordt massaal gedaan. Zo’n negentig procent van alle senioren maakt hier gebruik van en een groot deel (66%) heeft hiervoor een bankapp op hun telefoon of tablet geïnstalleerd. WhatsApp is een andere populaire dienst. Tachtig procent van de senioren stuurt weleens een bericht via deze service. Ook andere social media worden ingezet. Facebook wordt na WhatsApp het meest gebruikt (49%), gevolgd door YouTube (42%%) en LinkedIn (14%). Instagram (13%), Pinterest (12%), Twitter (9%) en Snapchat (1%) volgen.



Ruim de helft van de senioren (53%) speelt weleens online spelletjes, vooral Wordfeud (41%) en Sudoku (23%) zijn populair. Ook een nieuwe technologie als Google Home is bekend bij een groot deel (42%), al gebruikt pas elf procent het ook daadwerkelijk.



Verkeer



Terwijl in en om het huis nog relatief weinig gebruik wordt gemaakt van nieuwe mogelijkheden, worden in het verkeer de technische snufjes omarmd door de online senioren. Zo rijdt ruim de helft (52%) op een e-bike. In de auto maken senioren gebruik van een auto-navigatiesysteem (65%) of van een navigatieapp op de telefoon (15%). Nog maar een klein percentage (8%) vertrouwt op de papieren wegenkaart.



Wanneer senioren gebruik maken van het openbaar vervoer, bepaalt de helft (49%) via OV9292 de route. Twee op de tien (19%) senioren gebruiken hiervoor een app op de smartphone.



Winst



Voor de digitale senioren is er vooral thuis en in de zorg nog winst te boeken. Manon Vanderkaa: “Slechts een klein percentage maakt gebruik van alle mogelijkheden. Misschien is er soms een beetje meer begeleiding nodig. Toen de ov-chipkaart werd ingevoerd, dacht men dat senioren daar veel moeite mee zouden hebben. Maar van de gebruikers geeft bijna 80% aan het gemakkelijk te vinden.”



Ondanks dat veel senioren digitale snufjes steeds meer gebruiken, is dit niet voor iedereen weggelegd. Uit CBS-cijfers blijkt dat er nog steeds 644.000 65-plussers zijn die nog nooit het internet op zijn geweest. Een groot deel hiervan zal de digitale wereld niet onder de knie krijgen. Ook zijn er senioren die niet digitaal vaardig blijven, door bijvoorbeeld achteruitgang van de gezondheid. Manon Vanderkaa: “Voor deze mensen moet er altijd een alternatief voorhanden zijn. Ook daar blijft KBO-PCOB zich voor inzetten”.