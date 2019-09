-Frenna wint twee Urban Awards, Brian Voet Buma NL Talent van het Jaar 2019



-Helden Oeuvreprijs voor Corry Konings, Hollandse Meesters Award naar Henny Thijssen



-Buma NL NXTLI Online Awards geïntroduceerd tijdens tiende editie





TINO MARTIN EN DAVINA MICHELLE GROTE WINNAARS BUMA NL AWARDS 2019



Tino Martin en Davina Michelle mogen zich met respectievelijk vier en drie awards de grote winnaars van de Buma NL Awards 2019 noemen. Frenna haalde twee awards in de categorie urban op. Nieuw dit jaar waren de NXTLI Online Awards, die onder andere naar Jan Smit en Samantha Steenwijk gingen. De Hollandse Meesters Award was voor componist/producer Henny Thijssen terwijl Corry Konings werd geëerd met de Helden Oeuvreprijs.







Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, kijkt tevreden terug op de tiende editie waarin de eerder ingezette genreverbreding verder werd doorgetrokken: "Je ziet in de markt dat de scheidslijnen tussen de verschillende genres steeds meer verdwijnen. Dat blijkt onder andere uit de verschillende samenwerkingen die ontstaan waarin genres samenkomen en aan het succes van een programma als Beste Zangers. De dominante positie van hiphop en urban op streamingplatformen en in de hitlijsten rechtvaardigt de nieuwe samenwerking met jongerenzender FunX. De awards in de categorie urban zijn dan ook in samenwerking en live op de zender FunX uitgereikt. Buma NL is nu voor de tiende keer echt dé plek waar makers en uitvoerende artiesten in alle Nederlandstalige genres elkaar ontmoeten, verbindingen leggen, van elkaar leren, samenwerkingsverbanden aangaan en ook elkaar waarderen voor de prijzen die er gewonnen worden.”



Tijdens de afsluitende Award show was Tino Martin de grote winnaar met maar liefst vier awards. Voor zijn hit ‘Zij Weet Het’ ontving hij awards in de categorieën ‘Meest succesvolle single Hollands’, de Xenox Music Media Award voor ‘Meest gedraaid in de Nederlandse horeca’ en de HitsNL Award in de categorie ‘Meest gestreamd Hollands’. Daarnaast werd Tino Martin ook nog uitgeroepen tot ‘Beste Act Levenslied’.



Davina Michelle mocht drie awards in ontvangst nemen. Het door Glen Faria geschreven ‘Duurt Te Lang’ werd bekroond met ‘Meest succesvolle single Populair’ en de HitsNL Award ‘Meest gestreamd Populair’. Samen met Marco Borsato en Armin van Buuren kreeg ze ook de Xenox Music Media Award in de categorie ‘Meest gedraaid in de Nederlandse horeca Populair’ voor de hit ‘Hoe Het Danst’.



In de categorie Urban wist Frenna twee prijzen in de wacht te slepen; ‘Meest succesvolle single urban’ voor ‘Verleden Tijd’, samen met Lil’ Kleine en ‘Meest succesvolle album urban’ voor ‘Francis’. Nielson werd beloond voor zijn album Diamant in de categorie ‘Meest succesvolle album Populair’ en André Hazes kreeg een award voor zijn album ‘Anders’ in de categorie ‘Meest succesvolle album Hollands’.











Helden Oeuvreprijs



Corry Konings ontving uit handen van cabaretier Steven Brunswijk de Helden Oeuvreprijs.Corry Konings, de ongekroonde koningin van het levenslied, viert dit jaar haar vijftigjarig jubileum in het artiestenvak.



De componist en producer Henny Thijssen werd voor zijn jarenlange werk voor verschillende artiesten waaronder André Hazes, Frans Bauer & Marianne Weber, Thomas Berge en Tino Martin, beloond met de Hollandse Meesters Award. Henny Thijssen heeft met zijn liedjes niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van uiteenlopende artiesten, maar ook een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de populaire Hollandse muziek.



Alle winnaars Buma NL Awards 2019



Meest Succesvolle Album – Populair



Nielson – Diamant



Meest Succesvolle Album – Hollands



André Hazes – Anders



Meest Succesvolle Album – Urban



Frenna – Francis



Meest Succesvolle Album – Alternatief



Thijs Boontjes – Geen 18 Meer



Meest Succesvolle Single – Populair



Davina Michelle – Duurt Te Lang



Meest Succesvolle Single – Hollands



Tino Martin – Zij Weet Het



Meest Succesvolle Single – Urban



Frenna & Lil’Kleine – Verleden Tijd



Grootste Feesthit



Rene Karst – Atje Voor De Sfeer



Beste Act Levenslied



Tino Martin



Beste Producer



Edwin van Hoevelaak



Grootste Talent



Brian Voet



Grootste Feestact



Snollebollekes



Helden Oeuvreprijs



Corry Konings



Buma/Stemra Hollandse Meesters Award



Henny Thijssen



Sena Performers Award – Meest gedraaid op de Nederlandse radio



BLøF - Zoutelande



Sena Performers Award – Muzikale Snelkookpan



Studenten van NPAC, Benjamin Tuin, Yossef van Loon en Jahlynn Kalkman



Xenox Music Media Awards – Meest gedraaid in de Nederlandse horeca - Hollands



Tino Martin – Zij Weet Het







Xenox Music Media Awards – Meest gedraaid in de Nederlandse horeca - Urban



Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha ft.Bizzey - Hij is van mij







Xenos Music Media Awards – Meest gedraaid in de Nederlandse horeca – Populair



Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle – Hoe Het Danst



HitsNL Award – Meest gestreamde track - Hollands



Tino Martin – Zij Weet Het







HitsNL Award – Meest gestreamde track - Populair



Davina Michelle – Duurt Te Lang



Buma NL NXTLI Award – ‘Meest actief op social media tot 10.000 volgers’



Marco de Hollander







Buma NL NXTLI Award – ‘Meest actief op social media tot 100.000 volgers’



Samantha Steenwijk







Buma NL NXTLI Award – ‘Meest actief op social media meer dan 10.000 volgers’



Jan Smit