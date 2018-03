UMC Utrecht organiseert openbaar webinar darmkanker

Maart is de landelijke darmkankermaand en daarom organiseert het UMC Utrecht op maandag 5 maart aanstaande om 19.30 uur het webinar ‘Darmkanker is niet één ziekte’ met internist-oncoloog Miriam Koopman en wetenschappelijk onderzoeker Onno Kranenburg. Het webinar is gratis en voor iedereen te volgen na aanmelding via www.umcutrecht.nl/webinar

‘Darmkanker is niet één ziekte’

Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. In Nederland kregen in 2016 maar liefst 15.427 mensen darmkanker. In 2015 overleden er ruim 5100 mensen aan deze ziekte. Hiermee staat darmkanker op de tweede plaats van kankersoorten waaraan mensen in Nederland overlijden. Darmkanker is niet één ziekte. Uit onderzoek blijkt dat er veel verschillende vormen van darmkanker zijn die ook verschillend behandeld moeten worden. Tijdens het webinar wordt verteld wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van onderzoek naar darmkanker en de behandeling van deze ziekte.

Het UMC Utrecht & Webinars

Het UMC Utrecht organiseert webinars rondom medische onderwerpen die relevant zijn voor een grote groep mensen in Nederland. Via deze webinars bieden wij op een laagdrempelige en informatieve manier onze medische kennis aan een breed publiek aan. Het webinar biedt naast informatie van specialisten ook nadrukkelijk de mogelijkheid om vragen aan hen te stellen. Deze vorm van voorlichting is uniek in Nederland.

November 2017 organiseerden wij een webinar over ‘genetische testen bij een kinderwens’. Het webinar werd goed bekeken mede door de mogelijkheid om via laptop of tablet vragen aan onze specialisten te stellen.

Stel vragen aan artsen

Internist-oncoloog Miriam Koopman en wetenschappelijk onderzoeker Onno Kranenburg praten je niet alleen bij maar gaan ook graag met je in gesprek tijdens het webinar.

