Vitaliteitexperts Bas Snippert en Daniel Krikke willen golf van nieuwe burn-outs voorkomen

Vitaliteitexperts Bas Snippert en Daniel Krikke willen een golf van nieuwe burn-outs onder Nederlandse werknemers voorkomen met hun nieuwe boek ‘De Vitaliteitrevolutie’ dat op 24 november verschijnt. De noodzaak voor een preventieve aanpak voor stress en burn-out was al hoog, met bijna 1 op de 5 werknemers die volgens TNO en CBS burn-outklachten hadden in 2019. Maar experts schatten dat er sinds de coronacrisis tot wel vier miljoen verborgen burn-outs zijn onder de Nederlands bevolking. Steeds meer mensen vrezen niet alleen de tweede coronagolf, maar ook een ‘mentale golf’ van stress, uitputting en burn-out. Dat willen de auteurs met dit boek voorkomen.

De laatste jaren richt de aanpak van burn-out zich vooral op wat er gebeurt nadien, maar in hun boek 'De Vitaliteitrevolutie' pakken vitaliteitexperts Bas Snippert en Daniel Krikke het anders aan. Zij richten zich juist op hoe mensen overmatige stress en burn-out ver van tevoren kunnen voorkomen. Hun methode heet De Zeven Pijlers voor Vitaliteit en werd de laatste jaren uitgebreid onderzocht, doorontwikkeld en getest met talloze werknemers in grote organisaties.



Juist in deze tijd, met alle berichtgeving over het verhoogde risico op burn-out, hopen Bas en Daniel bij te dragen aan een vitaler en veerkrachtiger Nederland. Het boek dat zij schreven moet hierbij gaan helpen, door de wetenschap van vitaliteit laagdrempelig toegankelijk te maken voor werkzaam Nederland.

Het boek:

●geeft diepgaande en duurzame antwoorden op de groeiende stress- en burn-outepidemie.

●is geschreven door de oprichters van Het Nederlands Expertisecentrum voor vitaliteit. Klanten van dit centrum zijn o.a. Clingendael, Tata Steel en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

●bevat gratis een en preventieve vitaliteitsscan.

●voor de lezers van Mark Manson, Thijs Launspach, Wouter de Jong en Tony Crabbe.

Een nieuw programma dat van overmatige stress en burn-outs verleden tijd maakt.

Stress en burn-outs worden tegenwoordig vooral symptomatisch bestreden en dat is niet genoeg. Echte verandering ontstaat pas zodra mensen in de opwaartse spiraal komen van veerkracht en vitaliteit. Deze opwaartse spiraal ontstaat vanuit De Zeven Pijlers voor Vitaliteit. Mensen leren hierbij eenvoudige manieren om hun energie, fysieke weerbaarheid, cognitieve flexibiliteit, emotieregulatie, persoonlijkheid, interacties en tijdsbesteding in te zetten voor meer vitaliteit. De pijlers combineren decennia aan wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. In 'De Vitaliteitrevolutie' laten Snippert en Krikke zien hoe met deze pijlers niet alleen stress of een burn-out afwendt, maar vooral een veerkrachtiger en vitaler leven kunt leiden.



Bas Snippert MSc (1990) is stress- en vitaliteitexpert. Hij werkt als leiderschapscoach en vitaliteitstrainer met de nieuwste inzichten uit de positieve psychologie, neurobiologie en systeemwetenschap.



Daniel Krikke (1989) is ondernemer en filmmaker. Hij is oprichter van het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit en Ideefix Film & Media en richt zich op het beantwoorden van sociale en maatschappelijke vraagstukken.

Wil je een digitale proef, recensie-exemplaar, op maat gemaakte content en/of een interview met Bas Snippert en Daniel Krikke? Neem dan contact op met: jasmijn@expertisecentrumvitaliteit.nl