Minister Ollongren brengt bezoek aan MBO College Zuidoost

Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, bracht vandaag een bezoek aan MBO College Zuidoost, onderdeel van het ROC van Amsterdam. Speciaal voor de tweejaarsstudenten die de opleiding tot Beveiliger en Handhaver Toezicht & Veiligheid volgen verzorgde ze een gastcollege.



Vorig jaar mocht MBO College Zuidoost de minister al ontvangen bij de opening van het ICT-innovatielab. Toen nog vanuit haar functie als wethouder van de gemeente Amsterdam. Ollongren: “Ik ben verheugd dat ik ook nu weer uitgenodigd ben. Uiteindelijk oefen ik mijn functie altijd uit om wat te kunnen doen voor mensen, of dit nu vanuit de gemeente of de centrale overheid is.”Tijdens de gastles vertelde de minister meer over haar nieuwe functie als minister en wat hier allemaal bij komt kijken. Ook konden de studenten vragen stellen aan de minister. Diverse vragen als ‘Heeft u altijd al een functie in de politiek geambieerd?’, ‘Hoe gaat u om met kritiek?’, ‘U heeft twee nationaliteiten, spreekt u ook Zweeds?’, ‘Wat vindt u van de situatie in Sint-Maarten?’ en ‘Wat vindt u ervan dat de politie nu niet meer valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken?’ kwamen daarbij aan bod.De studenten, die aan hun docent Burgerschap hadden gevraagd of ze niet aan de minister kon vragen of ze een keertje langs wilde komen, waren onder de indruk. Zo ook studente Felicia: “Ik vond het gastcollege erg interessant. Ik heb hierdoor wel echt een beter beeld gekregen van wat een minister nu precies doet.” Ook studente Carmen was enthousiast: “Ik vond het erg bijzonder dat ze ondanks haar drukke rooster toch tijd voor ons vrijmaakte. Ze vertelde daarbij veel over haar eigen functie, maar was ook erg geïnteresseerd in wat wij doen. Dat vond ik erg leuk. We hebben bijvoorbeeld ook gepraat over het onderwerp veiligheid. Dat staat bij de minister erg hoog op de agenda, wat ik erg goed vind.” De boodschap die Carmen het meeste is bijgebleven van het gastcollege? “Dat als je als student je best doet, je heel ver kunt komen. Ook al ga je uiteindelijk een andere richting in dan dat je had gepland.”