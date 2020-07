ActionAid: investeer in boerinnen om hongercrisis de kop in te drukken

Nieuwe cijfers van de VN tonen aan dat door Covid-19 miljoenen extra mensen in een hongercrisis belanden. Het rapport over de “toestand van voedselzekerheid en voeding in de wereld” spreekt van 690 miljoen mensen die hongerlijden en naar verwachting 132 miljoen mensen die door de coronacrisis geraakt zullen worden door ernstige voedselonzekerheid.



ActionAid waarschuwt dat kleinschalige boeren in het globale zuiden dringend hulp, zaaizaad en financiële ondersteuning nodig hebben, om te voorkomen dat de pandemie zich vertaalt naar een nog grotere wereldwijde hongercrisis. Ook is het belangrijk dat ondanks de lockdowns lokale voedselmarkten met de juiste maatregelen bereikbaar en geopend blijven.



Jannelieke Aalstein, Directeur van ActionAid Nederland, zegt:



“We constateerden al eerder dat honger, mede door alle klimaatverandering, in de laatste jaren weer toeneemt. Door de huidige crisis wordt dit verder versneld. Dat is een ramp voor alle mensen die nu dubbel getroffen worden. En op deze manier zal de doelstelling om in 2030 honger de wereld uit te helpen volledig onhaalbaar worden.”



“Het is erg belangrijk dat in de Covid-19 herstelplannen prioriteit wordt geven aan lokale, klimaatresistente en duurzame voedselsystemen, zodat mensen bij een volgende crisis beter bestand zijn tegen honger. Het blijft onacceptabel dat de mensen die voor de minste klimaatschade zorgen, in crisistijd wel het hardst getroffen worden door de gevolgen daarvan.”



Kleinschalige boeren voorzien in tot wel 80% van de voedselbehoeften in Afrika en Azië, en tot wel 70% in Brazilië, maar ze worden veelal niet gesteund binnen het pakket van publieke Covid-19 noodmaatregelen en ondersteuning. Met name boerinnen worden enorm getroffen, door verlies van inkomsten, toegenomen onbetaalde zorgtaken en een sterke toename in het geweld tegen vrouwen tijdens de covid-19 crisis.



ActionAid roept overheden in het globale zuiden op om zeker te stellen dat boeren kunnen doorgaan met het verbouwen en verkopen van gewassen tijdens de pandemie, waarbij de toegang tot lokale voedselmarkten versterkt moet worden en de aanschaf van voedsel voor noodhulpprogramma’s en schoolmaaltijden gewaarborgd blijft.



ActionAid dringt er tevens bij het Internationaal Monetair Fonds en Westerse overheden op aan om de schulden van landen kwijt te schelden en lobbyt daarnaast voor extra steun, via noodfondsen, voor de allerarmste landen en andere landen zwaar getroffen door de internationale schuldenproblematiek, zodat deze landen ruimte krijgen om zich in te zetten voor hun lokale gemeenschappen die het zwaarst getroffen zijn door de Covid-19 pandemie.



Ten slotte, pleit ActionAid voor lange termijn Covid-19 herstelplannen gericht op duurzame wederopbouw; investeren in inclusieve en groene, duurzame bestaansbronnen zoals klimaatresistente landbouw (agro-ecologie).