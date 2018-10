Bevrijdingsmuseum Groesbeek organiseert ‘Poppy’ concert

Concert in het teken van ‘vrijheid en vrede’: 100 jaar einde WOI



Na eerdere succesvolle samenwerkingsprojecten slaan het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 en de Politiekapel Gelderland-Zuid opnieuw de handen ineen. Op zondag 11 november 2018 vindt er een ‘poppy’ concert plaats in de Cenakelkerk in Heilig Landstichting, in samenwerking met zangeres Majorie Ceulemans-Scholtz en singer-songwriter Maarten Peters. Het repertoire bestaat uit schitterende muziekstukken en zang die betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de actualiteit. Stemmen uit het verleden komen tijdens het concert tot leven door middel van historische brieven.



Het ‘poppy’ concert staat in het teken van Vrede en Vrijheid en wordt gegeven ter gelegenheid van Klaproosdag: een jaarlijkse herdenking ter ere van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dit jaar is dat precies 100 jaar geleden. Vooral in Groot-Brittannië, Canada en België en in toenemende mate ook in Nederland wordt rond 11 november, de dag waarop in 1918 de wapenstilstand werd af gesloten, stilgestaan bij de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Anno 2018 wordt ook steeds vaker de Tweede Wereldoorlog in deze herdenking betrokken. De symboliek van de klaproos is afkomstig van John McCrae, een militair arts afkomstig uit Canada, die het beroemde gedicht Flanders’ Fields schreef voordat hij zelf sneuvelde. Hij beschreef hoe de klaprozen bloeiden op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog en vroeg aan de lezers de fakkel van de strijd tegen de vijand van de gesneuvelden over te nemen en de strijd voort te zetten, zodat de doden konden rusten. Zo werd de klaproos het symbool van de hulp aan de slachtoffers, invaliden en hun nabestaanden van het oorlogsgeweld.



U kunt genieten van een prachtig repertoire van klassieke, lichte muziek en historische evergreens in één van de mooiste kerken van Nederland. Entree: € 10,00 per persoon. De opbrengst van het concert zal worden besteed aan de educatieve programma’s van het Bevrijdingsmuseum. De Museumkaart is niet geldig.



De voorverkoop start op maandag 29 oktober a.s. bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum. Het is mogelijk om kaarten aan de kassa van het museum te kopen of om alvast kaarten te reserveren: telefonisch via 024-3974404 of per mail via info@bevrijdingsmuseum.nl. De kaarten liggen dan voor u klaar in de kerk voor aanvang van het concert. Ook voorafgaand aan het concert is er nog de mogelijkheid om kaarten te kopen in de kerk.







Locatie: Cenakelkerk, Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting



Datum: 11 november 2018. Aanvang: 14.30 uur. Kerk open vanaf 14.00 uur. Einde rond 16.30 uur, inclusief pauze.



Entreeprijs: € 10,00 p.p. De Museumkaart is niet geldig.



Voorverkoop: vanaf maandag 29 oktober aan de kassa van het Bevrijdingsmuseum of reserveer kaarten via 024-3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl



Website: www.bevrijdingsmuseum.nl



Facebook: /Bevrijdingsmuseum, twitter:@bevrijding