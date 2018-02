Nacht van de Vluchteling groeit verder: nu óók route in Utrecht

De Nacht van de Vluchteling breidt wegens succes verder uit. Naast de vertrouwde edities in Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen, start de Nacht van de Vluchteling dit jaar óók in Utrecht. Lopers die meedoen zamelen zoveel mogelijk geld in voor noodhulp aan vluchtelingen over de hele wereld. Stichting Vluchteling organiseert de nachtelijke sponsorloop voor de 9e keer, dit jaar in het weekend van zaterdag 16 op zondag 17 juni.



Om stipt middernacht klinkt het startschot voor de 40 kilometerloop nu in zowel Utrecht, Rotterdam, Amsterdam als Nijmegen. De eerste lopers worden de volgende ochtend in alle vroegte verwacht aan de finish. Bovendien staat er ook nog een avondloop van 10 en 20 kilometer op het programma, zaterdagavond 16 juni op de Westergasfabriek in Amsterdam.



Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling: "De Nacht van de Vluchteling is in een paar jaar tijd gegroeid naar Nederlands grootste fondsenwervende activiteit voor vluchtelingen. Elk jaar weer zoveel deelnemers en zo'n hoge opbrengst laat zien dat het lot van vluchtelingen ons allesbehalve onverschillig laat''.



Naast vele duizenden lopers sluiten ook muzikanten, artiesten, politici, BN’ers en tal van andere betrokkenen zich aan bij de Nacht van de Vluchteling. Speciaal voor ons laat openbaar vervoerder GVB in Amsterdam ‘s nachts twee pontjes varen om de lopers het IJ over te zetten. Daarnaast doet het Nederlandse Openluchtmuseum mee als rustpunt in Arnhem en treden onderweg onder andere de beroemde Syrische pianist Aeham Ahmad en zangeres Kris Berry op.



Vaste supporters Art Rooijakkers (presentator van o.a. Wie is de Mol?) en Waldemar Torenstra (acteur bekend van o.a. Divorce en Vechtershart) hebben opnieuw hun medewerking toegezegd.



Vorig jaar liepen de 5.000 deelnemers een bedrag van 1,6 miljoen euro bijeen. De sponsorloop wordt sinds 2010 georganiseerd.



Meer informatie: www.nachtvandevluchteling.nl