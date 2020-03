Hoe kan je omgaan met langdurige sociale onthouding of complete isolatie in verband met het corona-virus. ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises heeft een aantal handige tips en richtlijnen opgesteld en gebundeld om enerzijds professionals maar anderzijds ook iedere Nederlander te helpen bij deze nieuwe situatie waarin we allemaal zitten. Op de site impact.arq.org/covid-19 staan meerdere informatieve folders over hoe men om kan gaan met stressreacties tijdens isolatie of sociale onthouding. In de bijlage de folder die voor de meeste mensen in deze situatie relevant is: Omgaan met stressreacties tijdens sociale onthouding; Informatie voor mensen die thuis zitten vanwege het coronavirus