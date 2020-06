Gepersonaliseerde mondkapjes zorgen voor drukte bij Groningse drukker

Sinds 1 juni is het verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Mondkapjes zijn tegenwoordig overal te vinden in verschillende types en kleuren. De Groningse drukkerij Drukwerknodig.nl speelt hierop in en laat klanten een eigen mondkapje personaliseren.



"We kregen veel vragen over het bedrukken van mondkapjes. Daarop hebben we snel ingespeeld en gepersonaliseerde mondkapjes toegevoegd aan ons assortiment" zegt Marck Snip, shopmanager van Drukwerknodig.nl. De vraag naar de persoonlijke mondkapjes blijkt groot, zó groot dat de drukkerij extra sublimatie hittepersen heeft aangeschaft om de vraag bij te kunnen benen. De mondkapjes worden besteld door zowel bedrijven die grote partijen bestellen, als consumenten die enkele mondkapjes aanschaffen voor in het openbaar vervoer. "De creativiteit blijkt erg hoog te zijn bij onze klanten. We hebben veel leuke voorbeelden gezien met grappige quotes, bedrijfslogo’s, patronen of laatst een opvallend mondkapje met een ode aan Patty Brad" aldus marketingmedewerker Hendrik Hoekstra.



Drukwerknodig.nl is een online drukkerij gevestigd aan de Osloweg in Groningen. Ondanks de coronacrisis, groeit de drukkerij weer. De grafische branche wordt volgens Snip hard geraakt: "Ook wij zagen in de eerste weken van de COVID-19 epidemie een daling van onze groei. In de afgelopen weken zien we echter weer positieve groeicijfers, we zitten nu op 40% meer bestellingen ten opzichte van vorig jaar. Deze groei komt mede door onze mondkapjes, spatschermen en het kant-en-klare houd afstand drukwerk"



De gepersonaliseerde mondkapjes zijn te bestellen in de webshop van Drukwerknodig.nl.