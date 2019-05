Somalië: ondervoeding dreigt voor ruim 1,2 miljoen kinderen

De VN waarschuwt voor een grote humanitaire ramp in Somalië. Door het maandenlang uitblijven van regen zitten veel families zonder eten. Save the Children deed onderzoek in de regio Puntland en ontdekte dat slechts 1 op de 4 kinderen voldoende te eten heeft.



De komende maanden wordt opnieuw een lange periode van droogte verwacht. Voor 3 op de 4 kinderen dreigt acute ondervoeding. Kinderen in Puntland eten hooguit twee maaltijden per dag, meer is er niet voor handen. Families vertellen hulpverleners over de stijgende voedselprijzen. Veel Somaliërs zijn afhankelijk van hun vee om te overleven. Wegens de droogte is er niet genoeg water voor gewassen of vee.



De helft van de 676 ondervraagde families in Puntland heeft de laatste drie maanden steeds minder te eten. Om te overleven brengen zij het aantal maaltijden per dag terug van drie naar twee en lenen ze voedsel van familie en vrienden.



Aanstaande ramp



Save the Children maakt zich ernstige zorgen over families en hun kinderen en waarschuwt dat er zonder extra geld en hulp niet snel genoeg gereageerd kan worden op de aanstaande ramp. Al vanaf 1951 heeft Save the Children hulpteams in Somalië die zorgen voor scholing, voorlichting, voedsel en noodopvang.



Somalië maakte in 2017 ook een periode van extreme droogte door. De noodtoestand werd uitgeroepen door het grote aantal sterfgevallen door ondervoeding. Nu dreigt er opnieuw een humanitaire crisis. ‘We weten wat er gaat komen. We weten ook dat er zonder onmiddellijke actie kinderen slachtoffer zullen worden. De internationale gemeenschap moet in actie komen en samenwerken met de plaatselijke autoriteiten om ervoor te zorgen dat kinderen en hun families genoeg te eten hebben’, zegt Timothy Bishop, directeur van Save the Children in Somalië.



Volgens de Verenigde Naties zijn 6 miljoen Somaliërs al afhankelijk van humanitaire hulp. Met de aanstaande droogteperiode stevenen er 4 miljoen af op ondervoeding, waaronder 1,2 miljoen kinderen onder de vijf jaar oud. Er is volgens de VN zeker 360 miljoen euro nodig om tot het einde van het jaar de levens van ondervoede Somaliërs te kunnen redden.