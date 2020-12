Het Nationale Theater geeft sinterklaascadeautje aan Haagse basisscholen: 1650 kinderen keken online naar Sinterklaasvoorstelling



Afgelopen vrijdag 27 november keken er 1650 Haagse basisscholieren naar de Sinterklaasvoorstelling KLAAS van HNTjong via een speciale livestream van Het Nationale Theater. De hele week kwamen er klassen naar de voorstelling KLAAS in de Koinklijke Schouwburg maar was het niet mogelijk iedereen te ontvangen. Juist in een tijd waarin leerlingen in minder grote getale naar het theater kunnen komen wil Het Nationale Theater zoveel mogelijk in interactie te blijven met zoveel mogelijk basisschool leerlingen.



Het Nationale Theater brengt theater naar de klas



Normaalgesproken ontvangt Het Nationale Theater ruim 50.000 leerlingen per jaar tijdens voorstellingen, theaterlessen, workshops, maakdagen en bootcamps in heel Nederland. Vanwege de coronamaatregelen is dat op het moment even wat minder en daarom werd er om in contact te blijven met de basisschoolklassen in Den Haag besloten om de Sinterklaasvoorstelling KLAAS van HNTjong speciaal live te streamen. Bijna 1300 Haagse basisscholieren zagen hierdoor de voorstelling.



Zoveel mogelijk voor publiek, desnoods online



Vanaf het begin van de Coronacrisis heeft Het Nationale Theater gezegd: ‘zodra het kan en mag spelen we voor publiek al is het maar voor één iemand’. Zo ging Het Nationale Theater aan het einde van vorig seizoen als eerste theater weer open met de serie Het Nationale Theater speelt altijd. En gaat Het Nationale Theater ook nu door voor 30. Het is de missie van Het Nationale Theater om ieder Haags kind minimaal 2 keer te bereiken door middel van theater. Covid-19 mag daar niet tussen komen en dat laat Het Nationale Theater niet gebeuren. Daarom worden nu ook andere mogelijkheden aangegrepen om in interactie te blijven met het publiek.