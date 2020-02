Wintershall Noordzee start offshore gasproductie Noordzee

Wintershall Noordzee start grensoverschrijdende gasproductie vanuit het Sillimanite veld



· Derde leven voor platform: schoolvoorbeeld voor hergebruik in de Noordzee



Rijswijk. Wintershall Noordzee B.V. (een joint venture van Wintershall Dea en Gazprom EP International) is succesvol gestart met de gaswinning vanuit het grensoverschrijdende ‘Sillimanite’ gasveld. Het veld werd ontdekt in juni 2015 en strekt zich uit over het Engelse en Nederlandse Continentale Plat. "De veilige oplevering en start van de gasproductie van dit bijzondere grensoverschrijdende project is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking op alle niveaus tot mooie resultaten leidt", zegt Robert Frimpong, Managing Director van Wintershall Noordzee B.V. "We zijn trots op de resultaten van de teams en kijken uit naar de vele verdere mogelijkheden die het gebied rond Sillimanite te bieden heeft."



Derde leven voor productieplatform



Wintershall Noordzee, al meer dan 50 jaar actief als full life-cycle operator in exploratie, ontwikkeling, productie en ontmanteling, heeft de topside van haar ontmantelde P14-A productieplatform voor de tweede keer hergebruikt. Begonnen als de topside van P14-A in 1993, werd het in 2009 hergebruikt als bovenkant van productieplatform E18-A. Het is nu met zijn derde leven gestart als topside van het D12-B-platform nadat er enkele technische verbeteringen zijn doorgevoerd om emissies naar het milieu te verkleinen.



Wintershall Noordzee grijpt waar mogelijk de kans om delen van haar productieplatforms opnieuw te gebruiken. Het is een duurzame en kosteneffectieve aanpak. Deze praktijk gaat terug tot 1988 toen de bovenkant van platform K13-D werd hergebruikt als de bovenzijde van platform L8-H.



Aardgas uit Europa voor Europa



De gaswinning uit het Sillimanite gasveld is in lijn met de verklaring van de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat over het beleid op kleine velden. In een brief aan de Tweede Kamer eind mei 2018 schreef minister Wiebes: “Gaswinning in eigen land, wanneer dit veilig kan, is beter dan importeren. Dit is mede ingegeven doordat Nederland nog enkele decennia (in een afnemende hoeveelheid) behoefte zal hebben aan aardgas. In dat geval is zelf winnen beter voor het klimaat, beter voor de werkgelegenheid en de economie, beter voor het behoud van de aanwezige kennis van de diepe ondergrond en van de aanwezige gasinfrastructuur, en ook beter geopolitiek.”



Wintershall Noordzee heeft de boorinstallatie Maersk Resolve gecontracteerd om te werken aan de ontwikkeling van het Sillimanite veld dat minimaal twee productieputten zal hebben. De eerste van de twee productieputten, D12-B1, werd geboord binnen de geplande termijn en binnen budget. Het geproduceerde gas wordt via de nieuw aangelegde, 12-kilometer lange pijpleiding getransporteerd van het D12-B-platform naar het bestaande D15-A-productieplatform, beide gelegen in Nederlandse wateren. Van daaruit wordt het gas via het NGT (Noordgastransport B.V. ) gastransportsysteem naar de wal vervoerd.



Over Sillimanite



Het ‘unitized’ Sillimanite gasveld bevindt zich op het Engelse en het Nederlandse Continentale Plat, in vergunningblok 44/19a aan Britse zijde en blokken D12a en D12b aan Nederlandse zijde. In juli 2018 is een verdrag tussen de Britse en Nederlandse regeringen in werking getreden ten behoeve van de exploitatie van het veld.



Partners in de Sillimanite ontwikkeling zijn - naast operator Wintershall Noordzee B. V. (39,7%) - Energie Beheer Nederland BV (25%), Gazprom International UK Ltd (19,9%), Neptune Energy Netherlands BV (2,3%), Neptune Netherlands Participation BV (1,6%), Neptune E&P UK Ltd (3,6%), ONE-Dyas BV (3,1%) en ONE-Dyas UK Ltd (4,8%).



Wintershall Noordzee B.V.



Wintershall Noordzee B.V., gevestigd in Rijswijk, werd opgericht in 1965 en is een joint-venture tussen Wintershall Dea GmbH (50%) en Gazprom EP International B.V. (50%). Wintershall Noordzee is een van de grootste producenten van aardgas op het Nederlandse continentaal plat en exploiteert 17 productieplatforms en 4 onderzeese installaties in de Nederlandse, Engelse, Duitse en Deense sector van de Noordzee.