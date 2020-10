Wordt Polestar groter dan Tesla?

Vooralsnog verkoopt Tesla in Nederland meer voertuigen dan Polestar, maar Polestar is goed op weg om net zo groot als Tesla te worden of misschien nog wel groter, zo blijkt uit onderzoek van Diks Verzekeringen. De Polestar 2 is een rechtstreeks alternatief voor de Tesla Model 3.



Polestar 2 schiet uit de startblokken



Waar er in augustus van dit jaar nog zo’n 16 Polestars verkocht werden, staat de teller halverwege september al op 147 Polestars. Dit is nu al een stijging van meer dan 900%. Polestar is een elektrische performance-automerk uit Zweden, in gemeenschappelijk eigendom van Volvo Car Group en Zhejiang Geely Holding.



In het aantal Tesla verkopen in de maand juli is een enorme daling te zien ten opzichte van juni dit jaar. Werden er in juni nog 937 Tesla’s verkocht in juli waren dit er ‘slechts’ 190. Al lijkt de verkoop van Tesla’s weer aan te trekken, zoals te zien is in de afgelopen twee maanden.



In 2017 lanceerde Polestar op kleine schaal de Polestar 1, een hybride auto met 609 pk, 1000 Nm en een elektrisch bereik van 124 km (WLTP) – het grootste bereik onder hybride auto’s.



De Polestar 2 werd in 2019 onthuld en is de eerste volledig elektrische premium auto die in een grotere oplage geproduceerd wordt. Midden 2020 werd de Polestar 2 in verschillende markten geïntroduceerd en heeft 300kW, 660 Nm, vierwielaandrijving, een 78 kWh sterke accu en een range van 470 km (WLTP).



Polestar zit niet stil en onthulde dit jaar Polestar de Precept, een visie op de toekomst van het merk op het gebied van duurzaamheid, digitale technologie en design. Er zijn al plannen om de Polestar 3 aan het portfolio toe te voegen. Dit wordt een volledig elektrische performance SUV.



Polestar is dus hard op weg om een grote speler te worden op het gebied van elektrische auto’s.



