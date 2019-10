Het is bijna Dierendag. Kinderen laten op deze dag graag zien en horen hoe dol ze zijn op huisdieren en het liefst willen ze een eigen huisdier. Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren krijgt regelmatig van ouders de vraag welke huisdieren geschikt zijn voor kinderen. Maar volgens het LICG zou je die vraag om moeten draaien. Dus: welke kinderen zijn geschikt voor huisdieren?



Huisdieren zijn namelijk zoals ze zijn. Je kunt sommige dieren nog wel iets leren, maar voor het grootste deel moeten de mensen zich aanpassen aan de behoeftes en eisen van dieren. Sommige kinderen hebben dat snel door. Het LICG hoort vaak dat huisdieren en kinderen elkaars beste vrienden kunnen zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat de combinatie kind en huisdier een succes is en blijft? Het LICG geeft een paar tips.



Allereerst is het nodig dat ouders het kind goed begeleiden en het goede voorbeeld geven. Heel jonge kinderen kun je nog geen verantwoordelijkheid geven voor een levend wezen. Ze kunnen nog niet plannen en de gevolgen van hun daden overzien. Als ouder kun je kinderen stapje voor stapje leren wat ze zelf kunnen in de verzorging van het dier.



Als je kinderen iets ouder zijn, kun je ze steeds meer eigen verantwoordelijkheid geven. Een goede hulp daarbij is de Kids website van het LICG (https://kids.licg.nl/). Hier vinden kinderen vele spreekbeurten, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde kennis uit de huisdierenbijsluiters. Kinderen vinden er ook allerlei fun items. Die zijn leuk om te doen en daarmee leren ze gelijk iets over huisdieren. Denk aan kleurplaten, puzzels en kijkdozen. Laat kinderen ook de huisdierentest 'Welk dier past bij jou?" eens maken. Wie weet hoe verrassend de uitkomst is!



Als je samen met je kind voor het huisdier zorgt, je kind een complimentje geeft als het goed gaat en voordoet wat er beter kan, wordt die dagelijkse taak leuk in plaats van een verplichting. Je kind bouwt een band op met het dier en kan leren dat elk dier zijn eigen behoeftes heeft.



Ouders kunnen zelf ook nog veel kennis opdoen. Op LICG.nl zijn diverse artikelen te lezen over de omgang tussen kinderen en huisdieren. Bijvoorbeeld over de invloed van dieren op kinderen of over de veilige omgang van kinderen met honden. Als je het goed aanpakt, kan een huisdier een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Ouders die ervan overtuigd zijn dat ze, samen met hun kinderen, geschikt zijn voor huisdieren vinden bovendien antwoord op die prangende vraag “Welke huisdieren zijn geschikt voor kinderen?”.



Het LICG is een onafhankelijke stichting en geeft huisdierbezitters voorlichting over het houden van huisdieren. De informatie wordt door wetenschappers en deskundigen getoetst. Het LICG wordt gesteund door organisaties uit de sector. Vele dierenartsen, dierenspeciaalzaken, dierenpensions en -asiels en rasverenigingen steunen de campagnes en delen de informatie.