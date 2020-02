Wilfried de Jong en Wim Opbrouck maken nieuw theaterprogramma

Wilfried de Jong en Wim Opbrouck maken onder de vleugels van Toneelgroep Maastricht een nieuw theaterprogramma: Jungfrau, de opvolger van de succesvoorstelling We Free Kings (2017). Jungfrau wordt een onweerstaanbare mix van theater, beukende muziek en ontroerende dans. De eindregie is in handen van Michel Sluysmans (artistiek leider van Toneelgroep Maastricht). De première is op zaterdag 28 maart in Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. Jungfrau is woensdag 15 april te zien in Het Nationale Theater in Den Haag.



Jungfrau



De Jong en Opbrouck zitten vast in het hooggebergte. Hun hut is ingesneeuwd. De mannen kijken vanaf het schuine dak uit over het dal. Geen paniek. Ze gaan hier uitkomen, zoveel is zeker. Want: niets is onmogelijk, alles kan. Jungfrau is een fysieke krachtmeting, Gewitter und Sturm, tot aan de pijngrens, soms tot aan het ontoelaatbare. Een moderne Alpensymfonie. Natuurlijk nemen de twee mannen af en toe rust om zaken te beschouwen en naar de sterren te kijken; er is genoeg om je over te verbazen. Alles lijkt van bovenaf zo zinloos. Maar dan borrelt de tomeloze energie weer op. Geen top is te hoog voor het duo. Ze willen weer. Ze willen meer. Vechten. Knokken. Dansen. Zingen. Bergen verzetten. Omdat de wereld nog niet af is.



Opbrouck en De Jong



Theatergrootheden Wilfried de Jong en Wim Opbrouck leerden elkaar kennen tijdens de opnames van de film Ventoux (2015). Uit die vriendschap ontstond in 2017 het theaterprogramma We Free Kings dat ze maakten bij NTGent. “In We Free Kings maken De Jong en Opbrouck van taal muziek en van muziek taal.” – Theaterkrant ****. “Dat performers Wim Opbrouck en Wilfried de Jong elkaar hebben gevonden, bleek fantastisch tijdens hun gezamenlijke jazzy debuut vol mooie verhalen.”- De Volkskrant.