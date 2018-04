NN Running team blikt terug op mooi eerste jaar [RECHTENVRIJE VIDEO]

6 april 2018 is het precies een jaar geleden dat Global Sports Communication en NN Group de start van het NN Running Team aankondigden: het eerste professionele running team ter wereld. Het team heeft 52 overwinningen behaald, waaronder drie World Marathon Major overwinningen en twee wereldtitels.



‘Hardlopen is door NN Group gekozen als focus binnen het sponsordomein, omdat het goed aansluit bij ons doel bij te dragen aan het welzijn van mensen’, zegt Remco Barbier, Head of Branding bij NN Group. ‘We hebben veel positieve reacties ontvangen op zowel de totstandkoming van het team, als de behaalde prestaties. Ook kunnen we door deze samenwerking beter en vaker contact hebben met onze doelgroep. Het delen van mooie verhalen en interactieve campagnes maakt deze sponsoring effectief. We kijken er naar uit om met het NN Running Team te blijven werken, en een bijdrage te leveren aan het nog verder brengen van de sport.’



In het eerste jaar is de professionele begeleiding van het team verbeterd door bijvoorbeeld investeringen in fysiotherapie. Het team heeft ook een grote online fanbase die de atleten volgt via social media, waardoor fans kunnen zien wat het inhoudt om atleet op dit niveau te zijn.



Om stil te staan bij het eerste jaar van het NN Running Team, hebben Global Sports Communication en NN Group een jaarboek uitgebracht. Het boek blikt terug op het eerste jaar NN Running Team met foto’s van het team en interviews met onder andere Sebastian Coe, president van de IAAF.



Blik op de toekomst

De viering van het eenjarig bestaan biedt ook een kans om vooruit te kijken. Jos Hermens, directeur Global Sports Communication: ‘Een jaar geleden kwam mijn droom uit om het eerste professionele marathon team ter wereld aan te kondigen. Ik kon toen niet voorspellen wat voor impact dit zou hebben op onze atleten en op de hardloopwereld een jaar later. Onze atleten zijn erg toegewijd aan het team: ze delen graag hun ervaringen en helpen elkaar naar een hoger niveau. We zijn met de oprichting van het team een nieuwe weg ingeslagen, en ik kijk ernaar uit om deze te vervolgen en de sport nog verder te verbeteren.’



Vandaag werd aangekondigd dat de Belgische atleet Bashir Abdi toetreedt tot het NN Running Team. Bashir Abdi zal vanaf 5 april 2018 deel uitmaken van het NN Running Team. Hij maakt zijn debuut op de NN Rotterdam Marathon op 7 april 2018.



Het gemonteerde videopersbericht is hier te vinden:



Bekijken/Embedden:







Downloaden: https://we.tl/Hbwk3r6nnH

Het ruwe HD beeldmateriaal is eenvoudig van de volgende ftp-server te downloaden:

· Gebruik de link Videodistribution.anp.nl in uw FTP-programma, of ga naar ftp://videodistribution.anp.nl in uw browser



· Login: anpinopdracht



· Pass: anpinopdracht

* Op het aangeboden videomateriaal berust copyright van ANP Pers Support. Het videomateriaal mag gratis en rechtenvrij worden geplaatst, gemonteerd en uitgezonden voor redactionele doeleinden in de context van dit onderwerp, zonder verplichte vermelding van de bron ANP Pers Support.