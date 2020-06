Frisdrankproducenten behalen jaar eerder doelstelling Preventieakkoord

Frisdrankproducenten behalen jaar eerder doelstelling uit Preventieakkoord: 25% caloriereductie



Consument blijkt suikerarme keuzes vaker te omarmen



Den Haag – 30 juni 2020 | Uit de jaarlijkse monitoringscijfers van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) blijkt dat frisdrankproducenten voorlopen op de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord. Staatssecretaris Paul Blokhuis meldde vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat de industrie al in 2019 de tussentijdse doelstelling voor 2020 heeft behaald door een reductie van 25,1% te realiseren ten opzichte van 2012. In het kader van het Preventieakkoord heeft de sector zich gecommitteerd aan een reductie van het aantal calorieën per 100 ml via A-merk producten van 25% in 2020, en 30% in 2025.



De tussentijdse doelstelling 2020 is een jaar eerder behaald dan afgesproken. Nu ook de consument steeds vaker kiest voor gezondere en caloriearme frisse dranken, willen de fabrikanten hun aanbod van suikervrije en gezondere frisse dranken de komende jaren verder uitbouwen en vergroten. Naast de reductie in calorieën per 100ml, werd ook in absolute zin bijna een kwart minder suiker op de markt gebracht dan in 2012. De ‘gemiddelde’ drank die in 2019 verkocht werd, bevatte circa 20 kcal/100ml. Ter vergelijking: een ‘klassieke’ regular frisdrank bevat twee keer zoveel calorieën (circa 40kcal/100ml).



Volgens Taco Juriaanse, directeur van FWS, tonen de cijfers aan dat de frisdranksector hard werkt aan het veranderen van het aanbod. Juriaanse: “Producenten passen met succes bestaande recepturen aan zodat ze minder suiker bevatten en ontwikkelen nieuwe drankjes zonder of met weinig calorieën. Kleinere verpakkingen zijn steeds populairder en er is in de promotie van producten steeds meer nadruk op laagcalorische frisdranken en andere gezondere alternatieven. Het is duidelijk dat deze inspanningen hun vruchten afwerpen.”



Vraag caloriearme dranken neemt toe| Ook uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen blijkt dat de vraag naar gezondere dranken toeneemt. Een verdere uitsplitsing van de cijfers laten zien dat de verkoop van laagcalorische frisdranken (max. 20 kcal/100ml) in de retail in twee jaar tijd steeg (2017-2019) met 14%. De verkoop van mineraalwater en mineraalwater met smaak vertoonde met name in de jaren 2011-2017 een sterke stijging met een toename van 34%.



“Innovaties in het caloriearme frisse drankensegment dragen in belangrijke mate hieraan bij. Deze cijfers zijn voor ons dan ook een bevestiging dat we op de goede weg zijn”, aldus Juriaanse. “Want het gaat natuurlijk niet alleen om vernieuwing van het aanbod en de wijze waarop die innovaties in de markt worden gezet, maar zeker ook om de consument. Als die de geboden alternatieven herkent en bovenal lekker genoeg vindt om te kopen, kunnen we als sector de stappen maken die we hebben toegezegd in het Nationaal Preventieakkoord. Daarbij blijft het onze grootste uitdaging om dranken te maken die consumenten nog net zo lekker vinden als hun vertrouwde varianten. Consumentengewoonten en -smaak zijn voor een groot deel bepalend in het tempo van de omslag die we kunnen realiseren.”



Merkbaar groter aanbod| De Nielsen-cijfers tonen een doorgaande trend aan die al eerder zichtbaar was in het vorig jaar uitgevoerde Frisse Drankenonderzoek. Uit dat onderzoek bleek dat 80% van de Nederlanders die op calorieën in frisdrank let, wel eens bewust kiest voor het drinken van een light of zero frisdrank, omdat daar minder suiker en calorieën in zitten.



Uit het drankenonderzoek kwam ook naar voren dat consumenten hebben gemerkt dat producenten werken aan het gezonder maken van hun producten. 67% van de ondervraagden die laagcalorische frisdranken drinkt, geeft aan een merkbaar ‘groter aanbod’ te ervaren van frisdranken met minder suiker en calorieën dan twee jaar geleden.



Het is voor consumenten steeds duidelijker welke producten passen bij welke behoefte. Naast frisdranken zonder calorieën en water met een smaakje is er ook in het energiedrankensegment steeds meer aandacht voor het functionele gebruik ervan. Het kleinere 250ml formaat draagt bij aan een lagere calorie-inname en uit onderzoek van GfK blijkt dat het aantal jongeren dat meer dan een blikje per dag drinkt zeer laag en dalend is.