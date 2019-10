Botte(n) waarheid: kinderen en jongvolwassenen bereiken zelden de piek

De botten van kinderen en volwassenen worden steeds minder sterk. Sterke botten bouw je vooral in de eerste 20 tot 30 jaar van je leven en voldoende beweging en een gezonde portie essentiële voedingsstoffen leiden tot de hoge ‘piek-bot-massa’ die het beste uitgangspunt geeft voor de rest van je leven. Aandacht voor bewegen en voeding voor een sterk skelet staat op 20 oktober, Wereld Osteoporose Dag, centraal bij het ‘Spring voor Sterke Botten’-event van het Platform Sterke Botten bij CORPUS ‘reis door de mens’.



Op dit moment heeft 1 miljoen Nederlanders osteoporose (broze botten). Het RIVM voorspelt dat dit aantal in 5 jaar zal stijgen tot 1,2 miljoen, vooral door de vergrijzing van onze samenleving en een weinig actieve levensstijl in de eerste 20 jaar van het leven. Door osteoporose neemt de kans op botbreuken aanzienlijk toe, net als het risico op inzakkende wervels (ook een breuk). Hierdoor krijg je pijn in je rug, een kromme rug en vaak ook een gebogen houding. Dit heeft meestal ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van leven. Per jaar zijn 125.000 fracturen te wijten aan osteoporose. Eén op drie vrouwen en één op de vijf mannen heeft osteoporose.



Je skelet houdt je mooi rechtop, het beschermt je organen en is de voorraadschuur voor verschillende mineralen en het beenmerg is de fabriek van je bloedcellen. Je botten zijn belangrijk voor bijna alle dagelijkse dingen, zoals lopen, staan, zitten (werken), fietsen, dansen, tennissen, tuinieren, boodschappen doen en zelfs om te kunnen zingen. Met een sterk skelet kun je gaan en staan waar je maar wilt. Je botten lijken een vanzelfsprekend stevig onderdeel van je lichaam te zijn, maar dat geldt helaas lang niet voor iedereen.



Angelique van Dam, woordvoerder Platform Sterke Botten: “We zien de laatste tijd een onrustbarende trend van steeds jongere mensen die ons bellen met klachten, bv. moeders na een zwangerschap of jonge mensen met een wervelbreuk.” Stevig bewegen en goede voeding zijn heel belangrijk om osteoporose te voorkomen. Het Platform Sterke Botten stimuleert mensen om zuinig te zijn op hun botten en te laten zien hoe je dat kunt doen. ”Sterke botten worden vaak vergeten als we het hebben over een gezonde leefstijl, terwijl ze juist erg belangrijk zijn voor ons lichaam en voor bijna alles wat we doen. De activiteiten van het Platform zijn gericht op het promoten van beweging (waarbij je botten worden belast) en goede voeding (denk aan voldoende calcium en vitamine D)”.



‘Spring voor Sterke Botten’-event



Uiteraard kun je stevig bewegen tijdens het event. Op een daarvoor ingerichte vloer kunnen bezoekers touwtje springen en daarmee meteen hun botten versterken. Rope Skipping demonstraties door Jumping Spirit geven het goede voorbeeld. De informatiemarkt leert bezoekers alles over gezonde voeding, een goede houding, valpreventie en botversterkende oefeningen. Zo weet je na afloop van het event welke voeding goed is voor je botten en hoe belangrijk een goede houding is. Ben je vooral een doener? Dan kun je puzzelen met botten, meedoen aan een quiz, een shake bij elkaar fietsen of op de foto met een skelet. Het evenement is gratis te bezoeken met een ticket voor een dagje CORPUS. Ook kan een gratis ticket voor alleen het evenement worden besteld via www.sterkebotten.nu.



Over Platform Sterke Botten



Sterke botten heb je van jongs af aan nodig om gezond en vitaal te leven. Platform Sterke Botten brengt het belang van gezonde, sterke botten onder de aandacht en stimuleert mensen om met de juiste voeding en beweging sterke botten te krijgen en houden. Het Platform beoogt hiermee het bewustzijn rondom sterke botten te vergroten. Partners in het Platform Sterke botten zijn: Osteoporose Vereniging, FrieslandCampina, DA/DIO, CORPUS ‘reis door de mens’ en Jumping Spirit.