Terrasuitbreiding nu ook mogelijk met composiet platen!

Op 3 juni 2020 heeft Ferex een terras op het water aangelegd bij horecagelegenheid de Wilgenweard. Het extra terras op het water creëert meer zitgelegenheid en een unieke ervaring op de Overijsselse rivier ‘de Regge’.



De anderhalve meter afstand zorgt bij veel horecagelegenheden voor minder zitgelegenheid. Zo ook bij horeca- en activiteitenlocatie de Wilgenweard. Een uitbreiding van het terras d.m.v. composiet platen (ook wel ingezet als rijplaten) op het water compenseert de anderhalve meter regel. De vraag of Ferex een aantal rijplaten in bruikleen wilde geven was dus zo gek nog niet. En zeg nu zelf: met de voeten in het water in plaats van in het zand is ook wel eens lekker.



Een drijvend terras



De rijplaten van Ferex zijn gemaakt van composiet. Eén van de grote voordelen van het materiaal is dat het blijft drijven. Oók als de platen belast wordt met tafels, stoelen en gasten.



Jan Voortman, Eigenaar van Ferex: “Onze composiet rijplaten passen we toe bij onder andere bouwplaatsen, weg- en waterbouw en evenementen. Dat wij gebeld werden door de Wilgenweard kwam dus als een leuke verrassing. Het inzetten van rijplaten voor een drijvend terras blijkt een groot succes.”



De aanleg van het terras



Het was niet mogelijk om het terras direct op de juiste plek te installeren. De rijplaten zijn daarom aan de oever van de Regge in het water gelaten. De 10 rijplaten werden vervolgens gekoppeld tot een terras. Een roeiboot heeft de gekoppelde platen naar de juiste locatie gesleept.