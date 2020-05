Nieuw Snorboek: Fiets, werkplaatsgids

Voor Nederlanders is hun fiets een lifesaver, bijna een eerste levensbehoefte. Maar wat doe je als dat stalen ros kapot is? Wie kan zijn fiets nog repareren? Goed voor je fiets zorgen en zelf kleine mankementen verhelpen, zijn vaardigheden die langzaam lijken te verdwijnen. Daarom verschijnt op 8 juni bij Uitgeverij Snor het boek Fiets, Werkplaatsmanual, een rechttoe rechtaan én stijlvol boek om in een mum van tijd kleine reparaties te leren uitvoeren,



Hackersuitspraak



Zonder fiets zijn we nergens. Maar fietsen worden wel verwaarloosd. Hoog tijd dat mensen daarom weer wat meer aandacht aan hun fiets gaan schenken, vond auteur Gerard Janssen. “Want met de hackersuitspraak ‘If you can’t fix it, you don’t really own it’, ben ik het helemaal eens.”



Ingenieuze machines



Toen Janssen aan de slag ging met deze rijk geïllustreerde, duidelijke en praktische gids voor DIY-fietsonderhoud, ging er een wereld voor hem open. “Nooit geweten dat fietsen zulke ingewikkelde, ingenieuze machines zijn. Toch kan iedereen er eenvoudige reparaties aa uitvoeren. Je moet alleen even weten hoe.” Van een band plakken, afstellen van de versnelling, aandraaien van de remmen tot het vastzetten van de ketting, dit mooie boek helpt je met het maken van vuile handen.



Over de makers



Gerard Janssen werkt als freelancejournalist, o.a. voor Volkskrant en Vrij Nederland en heeft eerder diverse boeken geschreven voor Uitgeverij Snor en Nieuw Amsterdam. Verschillende titels die hij voor Snor schreef zijn vertaald naar het Duits, Engels, Frans, Chinees en Russisch.



Prijswinnend ontwerpbureau Studio Boot, bestaande uit Petra Janssen en Edwin Vollebergh, werkt al jaren samen met Uitgeverij Snor. Van kaartenbox Kus Kus tot Fred & Wilma in de Vinexwijk (2008) en de cover van de vermaarde Soepkalender en verpakkingen van de chocolade.



Titelinformatie



Titel: Fiets, werkplaats manual



Auteur: Gerard Janssen



Illustraties en vormgeving: Studio Boot



ISBN: 9789463140904



Aantal pagina’s: 112



Uitvoering: softcover



Formaat: 210x 148 mm



Prijs: €14,99



Verschijnt 8 juni 2020