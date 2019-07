Het Octagoon, eerste stralingsarme appartementengebouw van Europa

In Noord-Holland wordt het eerste stralingsarme appartementengebouw van Europa gebouwd. 16 appartementen, ieder voorzien van een kooi van Faraday, zullen bij voldoende belangstelling worden gerealiseerd in Noord-Holland. Door het toepassen van 24 volt gelijkstroom, afgeschermde deuren en ramen en de kooi van Faraday wordt de elektromagnetische straling buiten de deur gehouden. Hierdoor zal het woongenot voor mensen met de grootste klachten sterk verbeteren. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij VVE Support uit Haarlem.



Rob Mesman, de initiatiefnemer: “Ongeveer 3% (500.000 mensen) van de bevolking heeft in meer of mindere mate gezondheidsklachten die worden veroorzaakt door de straling van o.a. mobiele netwerken, wifisignalen of stroomdraden. Met de uitrol van het 5G netwerk in Nederland zal dat mogelijk meer worden. In Italië en Zweden is gevoeligheid voor elektromagnetische straling en velden erkend als gezondheidsaandoening. In Nederland strijden twee stichtingen voor die erkenning.”



Bestaande woningen kunnen worden aangepast en stralingsvrij gemaakt, dit is kostbaar en intensief. Door bij de bouw de oplossingen direct toe te passen is de uitwerking efficiënt en optimaal. De ramen worden voorzien van een beschermlaag, die bij iets minder lichtdoorlating ervoor zorgt dat de straling niet via deze weg het huis in kan komen. Bij het achtkantige appartementengebouw komt een werkruimte waar wel 220 volt wordt toepast om bijvoorbeeld het gebruik van wasmachines en drogers mogelijk te maken. De appartementen hebben een vloeroppervlak van 97 m2. Een gezamenlijke en afgesloten binnentuin vormt het hart van het Octagoon. De exacte bouwkosten zijn nog niet bekend, de verwachting is dat de appartementen voor € 350.000 tot € 400.000 op de markt komen. De bouw zal starten als er 10 à 12 appartementen zijn verkocht.