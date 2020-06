Consultants van 2C&More trekken noodlijdende MKB-ers uit het slop

Bijzondere tijden vragen bijzondere oplossingen. Daarom komen de consultants van 2C&More in actie, zonder daarvoor een vergoeding te vragen.



Bij 2C geloven ze in Ubuntu, dat staat voor "Ik ben, omdat wij zijn". Vanuit dit gedachtegoed is er een aanpak bedacht die de meeste ondernemers gaat helpen om weer perspectief te zien in (financieel) lastige tijden.



Het MKB is de motor van de economie. Om die motor draaiend te houden hebben de experts van 2C&more besloten een steentje bij te dragen en MKB-ers in problemen met een team specialisten op weg te helpen naar een gezond bedrijf, tijdens en na de crisis.



Die aanpak bestaat uit het samenbrengen van ondernemers met ervaring in het oplossen van problemen. Zij luisteren actief en geven direct feedback, en komen met creatieve oplossingen en met nieuwe inzichten die inspireren en helpen. Absoluut geen dikke rapporten! Maar bruikbare oplossingen waar direct mee aan de slag kan worden gegaan.



2C&more wil op deze wijze ondernemers een hart onder de riem te steken, en de Nederlandse economie een boost geven. Immers, alleen samen kunnen we de crisis het beste te lijf gaan.