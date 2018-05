Grijze stroomleverancier sterft uit

Nog maar vier stroombedrijven die in Nederland actief zijn leveren alleen grijze stroom: Gazprom, Robin Energie, Naked Energy en Scholt. Twee derde van de 42 stroomleveranciers die WISE onderzocht heeft leveren uitsluitend groene stroom. Hierbij zetten de meesten in op windenergie. Vijf jaar terug bestond het merendeel van de groene stroom nog uit (grotendeels Noorse) waterkracht, door WISE omgedoopt tot sjoemelstroom.



Elk jaar in mei maken de Nederlandse energieleveranciers verplicht bekend hoe hun stroometiket er uit ziet; een overzicht van de bronnen waarmee de stroom is opgewekt. Het stijgend aantal leveranciers dat alleen nog groene stroom levert stemt op het eerste gezicht hoopvol maar Nederland bungelt nog steeds onderaan als het gaat om de opwekking van duurzame stroom. Slechts 12,5% van alle in Nederland geproduceerde elektriciteit kwam in 2017 uit hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa.



Grijs veel groter



De paar energiebedrijven die nog wel veel grijze stroom leveren bedienen een heel groot deel van de markt. Dit zijn de grote jongens, bedrijven als Nuon, Essent en Engie. Minder bekend zijn de grijze leveranciers die uitsluitend aan zakelijke klanten leveren zoals Gazprom, Scholt en Robin Energie.



Daarnaast speelt de import van groene stroom certificaten (garanties van oorsprong) een grote rol: het merendeel van de groene stroom die in Nederland wordt verkocht is vergroend met buitenlandse certificaten. Veel ogenschijnlijk groene stroomleveranciers kopen de goedkoopste grijze stroom op de stroombeurs in en vergroenen die door er spotgoedkope certificaten uit het buitenland aan toe te voegen.



Met ruim 40 leveranciers wordt de markt steeds onoverzichtelijke voor de consument. Het stroometiket geeft enig inzicht en biedt enig houvast. Wie de energietransitie echt wil versnellen wordt klant bij een echt groen energiebedrijf dat vrijwel uitsluitend Nederlandse groene stroom maakt en verkoopt.



Het overzicht van alle Nederlandse stroometiketten is te vinden op https://wisenederland.nl/groene-stroom/stroometiketten