VEH: Kabinet zet stappen om woningmarkt te verbeteren



Amersfoort, 15 september 2020 – Vereniging Eigen Huis is blij dat de Rijksoverheid de regie voor de bouw van nieuwe woningen naar zich toetrekt. Alleen op die manier kan het enorme woningtekort worden teruggedrongen. Daarentegen is de regie op de betaalbaarheid van verduurzaming van woningen onvoldoende.



“In de Prinsjesdagplannen staan vooral losse maatregelen voor verduurzaming, maar centrale regie op betaalbaarheid ontbreekt. Veel huiseigenaren maken zich zorgen over de kosten. Zij verwachten van de overheid samenhangend en betaalbaar beleid. Alleen dan kan de verduurzaming van miljoenen woningen slagen”, zegt Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.



Schrappen overdrachtsbelasting



Het eenmalig schrappen van de overdrachtsbelasting voor mensen onder de 35 jaar is een sympathiek gebaar voor starters die het bijzonder moeilijk hebben op de dure woningmarkt. Het kan hen net wat extra financiële ruimte geven om te slagen in hun zoektocht naar een passende woning. Karsten Klein: “De kans is groot dat het bespaarde belastinggeld zal worden gebruikt om met overbieden een huis te kunnen kopen. Dan stijgen de huizenprijzen alleen maar verder. De situatie zal pas structureel kunnen verbeteren als er fors meer nieuwe woningen worden bijgebouwd”.



Woningtekort: eindelijk regie



De Rijksoverheid wil meer regie nemen op de bouw van nieuwe woningen en wil de besluitvorming op een aantal bouwlocaties versnellen. Ook verkent de overheid de mogelijkheid voor een doorbouwgarantie en het opzetten van een Rijksontwikkelbedrijf, waarmee meer bouwlocaties beschikbaar moeten komen. Vereniging Eigen Huis pleit al lang voor meer overheidsregie om betaalbare woningen te realiseren. “Daarom zijn wij blij met deze voornemens. Alleen op die manier kan het grote woningtekort aangepakt worden”.