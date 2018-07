Fotofabriek voor zesde jaar op rij dé beste fotoboekenleverancier

In een tijdperk waarin we dagelijks foto’s maken, is het vanzelfsprekend dat er zoveel keuze is uit diverse fotoboekenleveranciers. Tipsfotoalbummaken.nl helpt de consument een handje op weg door jaarlijks de grootste, onafhankelijke fotoalbumtest uit te voeren. Door o.a. de consistente kwaliteit, prijs en service weet Fotofabriek ook in 2018 haar eerste plek voor het zesde jaar op rij te behouden.



Elk jaar wordt er door Tipsfotoalbummaken.nl de grootste fotoboekentest van Nederland gehouden. Hierbij worden 34 verschillende fotoboekenleveranciers vergeleken en beoordeeld op 130 verschillende criteria. Voor de test wordt er bij alle aanbieders een fotoboek besteld met exact dezelfde opmaak, zodat de verschillen tussen de boeken duidelijk zichtbaar zijn.



Fotofabriek komt als een van de goedkoopste aanbieders uit de test. Van alle fotoalbumaanbieders zijn er slechts enkele drukkerijen die een fotoalbum voor een lagere prijs aanbieden, echter kwamen zij niet in de buurt bij de kleur en kwaliteit van het fotoboek van Fotofabriek. De consistente kwaliteit zorgt ervoor dat het bedrijf kan groeien.



Volgens Tipsfotoalbummaken is Fotofabriek uitstekend te bereiken. De vergelijkingswebsite hoeft nauwelijks te wachten op een reactie op de mail of chat en wordt aangenaam verrast met een gepersonaliseerde video van het fotoboek. Hierin wordt getoond hoe de cover van het fotoboek gemaakt wordt. Sinds vorig jaar geeft het Groningse bedrijf klanten namelijk een uniek kijkje in de keuken door ingebouwde camera’s in haar machines. Deze transparantie geeft klanten de mogelijkheid om de productie van hun fotoboek te volgen en het vertrouwen dat er aan hun fotoboek wordt gewerkt.



Innovatie staat bij Fotofabriek hoog in het vaandel. Naast het toevoegen van gepersonaliseerde video’s heeft het Groningse bedrijf in 2017 een geheel nieuwe website gelanceerd. Niet alleen het ontwerp, ook de functionaliteiten zijn flink onder de loep genomen. Daarbij is er een vernieuwde online software gelanceerd waardoor de website nog beter voor mobiel en tablet is geoptimaliseerd. Klanten kunnen nu altijd en overal een fotoboek maken.



Dit jaar is bekend gemaakt dat Fotofabriek het beste scoorde op de testcriteria van de grootste onafhankelijke fotoalbumtest van 2018 en voor het zesde jaar op rij de winnaar is. Voor Fotofabriek bevestigt de titel dat ze voorloopt in de markt door het leveren van de beste prijs-kwaliteitsverhouding in combinatie met meer leveren dan de klant verwacht.