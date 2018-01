Nieuwe fotobehangcollectie van Nederlandse landschappen

Wanneer je fotobehang zoekt van Nederlands natuur en landschappen dan kun je binnenkort je hart ophalen. Vanaf eind januari komt er een compleet nieuwe fotobehang collectie op de markt met de mooiste Nederlandse natuurfoto’s die landschapsfotograaf Gerard Veerling speciaal voor fotowanden heeft gemaakt. “Je kunt fotobehang van de meest exotische plekken op aarde kopen, maar vreemd genoeg nog niet van onze eigen Nederlandse landschappen. Deze nieuwe fotobehangcollectie vult daarmee een belangrijke leemte op”, zo vindt Veerling.



Wij brengen de buitenwereld naar binnen



De collectie “we live by light” wordt door Noordwand uitgebracht en omvat ruim honderd panoramafoto’s van Nederlandse natuurlandschappen, bloemen en steden. Nederland heeft een enorme rijkdom aan natuurgebieden en deze collectie bewijst dat de meest schitterende landschappen vaak om de hoek te vinden zijn. Al bladerend door het behangboek, reis je door bossen en duinen, weidelandschappen, langs beken en rivieren, stuifzanden en uitgestrekte heidevelden. “Wij brengen de buitenwereld binnen”, aldus Gerard Veerling die graag werkt met het beroemde “Hollandse Licht”. De collectie is zo opgebouwd dat er voor iedere interieurstijl of smaak wel iets te vinden is.



Ook voor werkplekken



Overigens niet alleen voor thuis, want de fotowanden zijn ook bijzonder geschikt voor het inrichten en verfraaien van werkplekken. Wie altijd al een eigentijds Nederlands landschap aan de muur wilde hebben kan vanaf eind januari in de verf- en behangspeciaalzaken terecht, maar de collectie komt ook via internet beschikbaar.



Voor meer informatie: http://gerardveerling.nl/



Bijgeleverde foto’s zijn vrij van copyright onder vermelding van: foto Gerard Veerling / Noordwand