Run op online verkoop thuisfitness artikelen

Nu de sportscholen en sportverenigingen als gevolg van de coronamaatregelen hun deuren hebben moeten sluiten, is de online verkoop van thuisfitness artikelen geёxplodeerd. Dit constateert DAKA Sport die de omzet van hun webshop ten opzicht van vorig jaar ziet verdrievoudigen.



Vooral de verkoop van fitness (gewichten, trainingsmatjes, springtouwen, weerstandsbanden) en running artikelen (schoenen en kleding) is sterk toegenomen. Deze artikelen vormen nu de Top-10.



DAKA directeur Jan-Peter Dankaart: “We zien dat onze webshop voldoet in de behoefte om in deze tijd extra aandacht aan de gezondheid te besteden en zijn blij dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Het aantal bezoekers van daka.nl is de afgelopen weken bijna verdubbeld. Wij werken met man en macht om de online bestellingen op tijd af te leveren. Opvallend is de groei in de verkoop van artikelen in de categorie “Funwheels”, zoals rollerskates, skateboards en stuntsteps. Ouders vinden het blijkbaar belangrijk hun kinderen te stimuleren ook veel te bewegen nu de scholen gesloten zijn.”



Tegenover de online groei staat helaas een forse omzetterugval in de winkels. Die probeert DAKA volgens de regels van het RIVM en de overheid wel zo goed als mogelijk open en toegankelijk te houden. De gezondheid van medewerkers en klanten staat daarbij voorop. Jan-Peter: “Het is een moeilijke tijd, maar de flexibiliteit en loyaliteit van onze mensen en klanten om er het beste van te maken, is hartverwarmend.”