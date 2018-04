Nieuwe wijk Slottuin in Heemstede loopt qua duurzaamheid voorop

19 april 2018 – De nieuwe woonwijk Slottuin in Heemstede wordt dankzij de toepassing van uiteenlopende technologieën energieneutraal. Zo kost het verwarmen, ventileren en koelen van woningen géén energie. Ontwikkelaar Hoorne Vastgoed kiest bij de realisatie van Slottuin (40 koopwoningen, 22 huurwoningen en 33 zorgappartementen) primair voor technologische oplossingen die zichzelf terugverdienen. Op het gebied van duurzaamheid gaat Slottuin verder dan de gemiddelde eisen in het landelijk bouwbesluit. De verkoop van de woningen start 21 april.



De nieuwe wijk komt op het terrein van het voormalige Nova College aan de Cruquiusweg in Heemstede. De bouw begint in juni dit jaar. In afstemming met onder meer de gemeente Heemstede en Elan Wonen besloot Hoorne Vastgoed om sterk in te zetten op duurzaamheid. Algemeen directeur Jan Heeremans: ‘Bij het ontwerpen van woningen doen wij er alles aan om op basis van slimme en bewézen succesvolle technologieën tot een duurzaam geheel te komen. Slottuin is daar een mooi voorbeeld van. Het is voor het eerst dat op een dergelijke schaal een niveau van duurzaamheid wordt gerealiseerd dat verder reikt dan wat landelijk in het bouwbesluit wordt voorgeschreven.’



Voor nieuwbouwwoningen geldt een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,4 procent. De EPC geeft aan hoe efficiënt de energie wordt opgewekt en verbruikt. Dat betekent dat ten opzichte van een gemiddelde woning slechts 40% energie wordt verbruikt. Voor de wijk Slottuin - die géén gasaansluiting krijgt – geldt een EPC van 0. De 22 huurwoningen in het project vallen zelfs in de categorie Nul op de Meter.



De energie in Slottuin (www.slottuin-heemstede.nl) wordt grotendeels ter plekke opgewekt. De woningen krijgen het energielabel A++++ en zijn dankzij de toepassing van warmte en koudeopslag koel in de zomer en warm in de winter. Een warmtepomp brengt de warmte daar waar die in huis nodig is. Deze pomp werkt op door zonnecellen op het dak geleverde energie. Alle huizen krijgen vloerverwarming- en koeling. Daardoor zijn geen radiatoren en warme luchtstromen (minder ronddwarrelend stof) nodig. De per kamerthermostaat bedienbare warmtepomp zorgt ook voor het warme water.



Het appartementencomplex (EPC 0) en de 22 eengezinswoningen (Nul op de Meter) worden eigendom van Elan Wonen, dat de appartementen weer verhuurt aan Zorgbalans. In het door Mulleners en Mulleners architecten gemaakte plan wordt behalve aan de architectuur van de woningen ook veel aandacht besteed aan het groen in de wijk, de inpassing van Slottuin in de bestaande omgeving en de verkeersafwikkeling.