5 jaar oorlog in Jemen: helft van de kinderen depressieve gevoelens

Meer dan de helft van de kinderen in Jemen heeft depressieve gevoelens, blijkt uit nieuw onderzoek van Save the Children. De wereld is in de ban van het coronavirus, maar ondertussen gaan andere crises gewoon door. Het is vijf jaar geleden dat de oorlog in Jemen begon. Die oorlog heeft een grote, blijvende impact op kinderen.



Altijd bang



1 op de 5 kinderen in Jemen voelt zich constant bang. 52 procent voelt zich altijd onveilig en 56 procent durft niet alleen over straat te gaan. Sinds het uitbreken van de oorlog, zijn 2047 kinderen gestorven als direct gevolg van het conflict.



Pim Kraan, directeur van Save the Children in Nederland: “Wanneer kinderen zo’n lange periode stress ervaren, staat hun ‘stressreactiesysteem’ altijd aan. Hierdoor zijn ze vatbaar voor geestelijke aandoeningen. Het heeft een impact op hun gezondheid op de lange termijn en kan chronische aandoeningen zoals hartklachten veroorzaken.”



Psychische zorg



Save the Children interviewde 1250 kinderen in de leeftijd van 13 tot 17 jaar. Het is de eerste keer dat er een onderzoek op grotere schaal is uitgevoerd onder kinderen in Jemen. 38 procent van de ondervraagde ouders, vertelden dat hun kinderen nachtmerries hebben. 18 procent van de kinderen heeft het gevoel ‘in de rouw’ te zijn. 36 procent zegt niemand te hebben om mee te praten over hun verdriet of angst. Er is een groot tekort aan psychische zorg in Jemen. Op 300.000 inwoners, is er 1 maatschappelijk werker beschikbaar.



Stress



Veel ondervraagde kinderen hebben stressklachten, zoals een constant gevoel van onrust, hoofdpijn, maagpijn, zweet-uitbraken en duizeligheid. De vraag naar psychische zorg is enorm groot, maar voor bijna niemand toegankelijk. Save the Children heeft zogenoemde ‘Child Friendly Spaces’ opgezet, veilige plekken waar kinderen in gesprek kunnen met therapeuten. Ook kunnen ze hier spelen en activiteiten doen ze hen afleiden van de dagelijkse stress. Save the Children pleit voor meer fondsen gericht op psychische zorg.



Corona



Het gezondheidssysteem in Jemen is totaal ontwricht. Sinds de uitbraak van het conflict in 2015, zijn volgens WHO 142 aanvallen geweest op ziekenhuizen en andere medische faciliteiten. Het land is extra kwetsbaar, omdat een groot deel van de bevolking een slechte afweer heeft door ondervoeding. In het gehele land hebben 10.3 miljoen kinderen een tekort aan voeding. 2.1 miljoen zijn acuut ondervoed. Bij een uitbraak van corona, kan dit enorme gevolgen hebben.