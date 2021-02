Merendeel Nederlanders bereid tot vaccinatie voor langverwachte vakantie

Dit is een expertquote van Judith Eyck van Zoover, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Reisbranche: niet alleen vaccinatiebewijs, ook testen | ANP



De reisbranche is groot voorstander van een vaccinatiebewijs, maar wil ook dat reizigers getest blijven worden op het coronavirus. Uit recent onderzoek van Zoover blijkt dat er een enorm draagvlak is voor het verplichten van een vaccinatie. Iedereen staat natuurlijk te springen om weer op vakantie te kunnen.



Ruim acht op de tien Nederlanders die dit jaar op vakantie willen naar het buitenland is bereid zich te laten vaccineren tegen Covid-19 als dit verplicht wordt gesteld, blijkt uit een enquête van Zoover onder 1275 bezoekers van de review- en boekingssite, die we op 25 januari publiceerden. Bijna driekwart van de reizigers vindt ook dat zo’n vaccinatie verplicht zou moeten worden voor iedereen die in het buitenland op vakantie gaat.



Uit deze enquête blijkt hoe hoog de vaccinatiebereidheid onder Nederlandse vakantiegangers is. Dat is actueel, nu steeds meer vakantielanden bij de EU aandringen op het invoeren van een vaccinatiepaspoort. Voorlopig komt zo’n paspoort er niet, besloten de EU-leiders eind januari. Donderdag adviseerde de Gezondheidsraad dat kroegen en scholen om een vaccinatiebewijs mogen vragen. Wat mij betreft komen daar ook de reisorganisaties bij.



Judith Eyck is algemeen directeur van Zoover.