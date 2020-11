PwC voegt Lopos-wearable toe aan aanbod voor social distancing en contactopsporing op werk

Vanaf vandaag is de wearable SafeDistance van het Gentse bedrijf Lopos opgenomen in de wereldwijde Zone Check-dienstverlening van PwC. Zone Check is een aanbod voor bedrijfscontinuïteit met onder meer een beheerdersmodule en een app voor contactopsporing. Het dient om een gecontroleerde terugkeer naar de werkplek tijdens COVID-19 te garanderen.



De wearable maakt het naleven van social distancing mogelijk, ook op plaatsen waar het meenemen van een smartphone niet is toegestaan, beperkt wordt of gewoon niet praktisch is, zoals in vele productiebedrijven, logistieke centra en verzorgingsinstellingen. De wearables van Lopos zijn volledig geïntegreerd in PwC’s Zone Check, wat een perfecte gegevensuitwisseling garandeert.



“Mensen vergeten nogal snel om afstand te respecteren wanneer ze aan het werk zijn. Onze klanten van Zone Check krijgen nu een apparaatje ter beschikking dat onmiddellijk feedback geeft aan hun medewerkers. Zo kunnen ze zich beter houden aan de interne richtlijnen en die van de overheid. Het apparaat is robuust, veilig, gebruiksvriendelijk en kan aan een lanyard of riemclip worden gedragen. Het integreert volledig met ons Zone Check-platform voor het anoniem traceren van contacten in het geval van een COVID-19-infectie”, aldus Günther Reimann, directeur bij Strategy&, een onderdeel van de PwC-groep. “We zijn van mening dat Lopos de meest nauwkeurige, betrouwbare en configureerbare wearable op de markt heeft.”



Het toestel van Lopos waarschuwt gebruikers door middel van vibrerende, visuele en/of akoestische signalen wanneer de vereiste veilige afstand niet in acht wordt genomen. De technologie in de wearable is nauwkeurig tot op 15 cm en zorgt voor een duidelijke veiligheidszone zonder valse alarmen.



Door gebruik te maken van de innovatieve breedbandtechnologie UWB garandeert Lopos een nauwkeurigheid tot op een paar centimeter en een lange levensduur van de batterij. De wearables ondersteunen bovendien een complexe alarmlogica en klanten kunnen verschillende alarmpatronen voorzien. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een waarschuwing door licht wanneer men anderen tot op 2 meter nadert; trilling toevoegen op 1,60 m en een hard geluid, trilling plus een knipperlicht als collega’s tot op 1,25 meter afstand zouden komen.



De SafeDistance wearable slaat geen gebruikersgegevens op, wat de privacy garandeert. De contactopsporing werkt op basis van locatiegegevens en de serienummers van de toestellen en is in regel met de GDPR-wetgeving.